快訊

我增歐洲境外移入新冠肺炎確診 曾旅遊愛爾蘭、比利時

第二批武漢專機台商280陰性 還有81人檢體結果未出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過動？7歲童鼾聲如雷睡不飽 原來是睡眠呼吸中止症

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
亞大醫院耳鼻喉部主治醫師許哲綸（右）為患者（圖非當事人）進行理學檢查。圖／亞大醫院提供
亞大醫院耳鼻喉部主治醫師許哲綸（右）為患者（圖非當事人）進行理學檢查。圖／亞大醫院提供

台中市一名7歲男童將在暑假過後就讀小學，但身高明顯比同儕矮，晚上睡覺常發出劇烈打鼾聲，每天起床都抱怨睡不飽，甚至為尿床發脾氣，加上學習表現比同齡孩子差，讓家人十分擔憂，就醫確診為小兒阻塞型睡眠呼吸中止症，經手術切除雙側扁桃腺及腺樣體後，症狀大幅改善，也對上學恢復信心。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師許哲綸表示，男童身材較同齡略顯瘦小，始終張口呼吸，齒列咬合不正，睡覺時除了打鼾聲外，常常翻來覆去、睡不安穩，導致白天在校學習狀況不佳，如注意力不集中，甚至有過動現象，家長先帶男童到診所看診，轉診至醫院。

醫師許哲綸經理學檢查發現，患者顎扁桃體肥大貼近中線，顱顏側面Ｘ光及鼻咽內視鏡顯示，鼻孔最後面的鼻咽部幾乎被腺樣體佔據；睡眠多項生理檢查方面，證實男童有小兒阻塞型睡眠呼吸中止症，依據美國耳鼻喉頭頸醫學會指引，第一線的治療方式為雙側扁桃腺及腺樣體切除手術，經治療後，小明整體狀況顯著改善，不再擔心即將到來的小學生活。

許哲綸介紹，小兒阻塞型睡眠呼吸中止症好發於四歲到九歲孩童，常見症狀包括打鼾、鼻塞、張口呼吸、夜尿、生長遲緩等，因肥大的顎扁桃體及腺樣體，大幅佔據正常的呼吸通道，導致睡眠過程中出現停止呼吸，或呼吸低下等狀況，故近年研究發現此症更與注意力不集中及過動症有關。

許哲綸指出，耳鼻喉科或小兒科醫師會先透過理學檢查，並安排顱顏側面Ｘ光或鼻咽內視鏡檢查，如有必要，會再安排睡眠多項生理檢查，如每小時有大於等於一次以上的睡眠中止或是睡眠低下的情形，即可確診為小兒阻塞型睡眠呼吸中止症。

許哲綸說，目前經美國耳鼻喉頭頸醫學會建議，治療首選為扁桃腺及腺樣體切除手術，如合併過敏可同時治療，如不考慮開刀，除了接受抗組織胺及短期使用類固醇鼻噴劑外，亦可於睡覺時配戴陽壓呼吸器，但因孩童的順應性不佳，故效果有限，且長期使用可能造成孩子顱顏骨頭發育異常。

許哲綸提醒，對於三歲以上孩童，切除扁桃腺及腺樣體並不會造成抵抗力低下，罹患小兒阻塞型睡眠呼吸中止症的患者，若錯過七歲前的手術黃金時間，未來可能影響聽力、長相、智力發育等，不可不慎。

睡眠 手術

延伸閱讀

引領「智慧未來」新生活 工研院在美CES大秀創新

新冠病毒變變變進入三、四代傳播 醫提醒這二個部位病毒量很可觀

案40、以色列人都復陽？ 醫師：恐從頭到尾都是陽性

打鼾及睡眠呼吸中止勿忽視 輕中度患者門診微創手術可治療

相關新聞

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

長榮：4月30日前法奧荷航班可免費改票一次

中央流行疫情指揮中心昨天將荷蘭、奧地利等八國提升至第二級警示（Alert）。長榮航空今天在官網公布，昨天前開票且時間在4...

感冒、新冠差在哪？ 專家區分症狀別

過敏、流感、新冠病毒怎麼分？根據美國疫苗專家波蘭博士分析，流鼻涕、鼻塞、打噴嚏、咳嗽等，都是感冒與過敏性鼻炎的共同症狀。但如果發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛等合併呼吸困難、氣喘、四肢無力等，可能需就醫診斷是否為流感或武漢肺炎

過動？7歲童鼾聲如雷睡不飽 原來是睡眠呼吸中止症

台中市一名7歲男童將在暑假過後就讀小學，但身高明顯比同儕矮，晚上睡覺常發出劇烈打鼾聲，每天起床都抱怨睡不飽，甚至為尿床發...

快訊／名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

繼台中亞緻大飯店熄燈，曾接待過50多國觀光客、30年歷史的復古餐廳「香蕉新樂園」傳出5月歇業，今又有「阿秋大肥鵝」太平賀...

道歉的哲學：要怎麼道歉才不會火上加油？

window.location.href="https://opinion.udn.com/opinion/story/6685/4408774";

台灣大i無限公益微電影 點擊成金

台灣大哥大基金會「i無限公益微電影」計畫今年首度以體育選手培育、關懷街友兩大主題推出兩部公益微電影《夢想很清楚》和《超級大來賓》，影片在YouTube上架後引發網友熱烈回響，前者短短一週點閱次數就破萬，後者也創造近5000次的點擊數。

護照3月單日申辦量 較去年減8成

新冠肺炎疫情爆發後，大幅減少民眾出國觀光、求學、工作，連帶影響民眾申辦護照人數。外交部領務局統計，光是今年一、二月與去年同期相比，就減少2成；3月開始更大幅減少，單日申辦量與去年同期相比，減幅約8成。

故宮參觀人數 2月狂跌85%

新冠肺炎疫情重擊故宮營運。故宮北院1月參觀人數蒸發65%、2月狂跌85%，總計兩個月人數少了50萬，收入少了6000多萬，可說是史上最悲慘的一次。故宮院長吳密察今天在立院報告業務時表示，將會針對相關廠商提出紓困方案，加強故宮的線上策展、宅經濟，並利用這段時間改善故宮展廳與導覽動線。

運研所建議修法 電動代步車定位為類自行車

交通部運輸研究所公布的研究報告建議，應對電動代步車、電動輪椅等，要有更細緻管理，電動滑板車、平衡車等應定位為類自行車，限制14歲以上才能使用。

防疫勤洗手會用掉多少水？ 經濟部估每日增48萬噸

因應新冠肺炎防疫，政府不斷宣導勤洗手，但究竟會用掉多少水量，經濟部今赴行政院會報告水情指出，若民眾每人都勤洗手，估計每日...

活用統一發票App 消費前中後輕鬆捐發票

你也有捐發票的習慣嗎？對於許多愛心做公益的人來說，捐發票是一個經濟實惠的做法，但是近年很多店家都改開電子發票了，還是可以捐贈嗎？北區國稅局表示，當然沒問題！活用統一發票App，不僅可以在消費後捐出發票，還可以透過事前設定，直接把每一筆電子發票，自動捐給支持的公益團體。

熱門新聞

半個月飆車170公里以上 高公局今天公布十輛黑名單

口罩預購網址曝光！明天就從這裡買

MUJI無印良品特賣會來了 人氣便鞋直接打3折300有找

口罩實名制2.0一開放就大當機 民眾：比高鐵票難搶

快訊／名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

線上買口罩 快連上健保快易通App

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。