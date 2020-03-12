過動？7歲童鼾聲如雷睡不飽 原來是睡眠呼吸中止症

台中市一名7歲男童將在暑假過後就讀小學，但身高明顯比同儕矮，晚上睡覺常發出劇烈打鼾聲，每天起床都抱怨睡不飽，甚至為尿床發脾氣，加上學習表現比同齡孩子差，讓家人十分擔憂，就醫確診為小兒阻塞型睡眠呼吸中止症，經手術切除雙側扁桃腺及腺樣體後，症狀大幅改善，也對上學恢復信心。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師許哲綸表示，男童身材較同齡略顯瘦小，始終張口呼吸，齒列咬合不正，睡覺時除了打鼾聲外，常常翻來覆去、睡不安穩，導致白天在校學習狀況不佳，如注意力不集中，甚至有過動現象，家長先帶男童到診所看診，轉診至醫院。

醫師許哲綸經理學檢查發現，患者顎扁桃體肥大貼近中線，顱顏側面Ｘ光及鼻咽內視鏡顯示，鼻孔最後面的鼻咽部幾乎被腺樣體佔據；睡眠多項生理檢查方面，證實男童有小兒阻塞型睡眠呼吸中止症，依據美國耳鼻喉頭頸醫學會指引，第一線的治療方式為雙側扁桃腺及腺樣體切除手術，經治療後，小明整體狀況顯著改善，不再擔心即將到來的小學生活。

許哲綸介紹，小兒阻塞型睡眠呼吸中止症好發於四歲到九歲孩童，常見症狀包括打鼾、鼻塞、張口呼吸、夜尿、生長遲緩等，因肥大的顎扁桃體及腺樣體，大幅佔據正常的呼吸通道，導致睡眠過程中出現停止呼吸，或呼吸低下等狀況，故近年研究發現此症更與注意力不集中及過動症有關。

許哲綸指出，耳鼻喉科或小兒科醫師會先透過理學檢查，並安排顱顏側面Ｘ光或鼻咽內視鏡檢查，如有必要，會再安排睡眠多項生理檢查，如每小時有大於等於一次以上的睡眠中止或是睡眠低下的情形，即可確診為小兒阻塞型睡眠呼吸中止症。

許哲綸說，目前經美國耳鼻喉頭頸醫學會建議，治療首選為扁桃腺及腺樣體切除手術，如合併過敏可同時治療，如不考慮開刀，除了接受抗組織胺及短期使用類固醇鼻噴劑外，亦可於睡覺時配戴陽壓呼吸器，但因孩童的順應性不佳，故效果有限，且長期使用可能造成孩子顱顏骨頭發育異常。

許哲綸提醒，對於三歲以上孩童，切除扁桃腺及腺樣體並不會造成抵抗力低下，罹患小兒阻塞型睡眠呼吸中止症的患者，若錯過七歲前的手術黃金時間，未來可能影響聽力、長相、智力發育等，不可不慎。