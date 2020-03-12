好市多新品熟食他吃一口卻崩潰 評價兩極有網友超愛

美式賣場好市多（Costco）販售各式各樣的商品，熟食、甜點也廣受民眾喜愛，近期新推出的「雞肉派」因為味道評價兩極引起討論，一名網友因為看到好評而去購買，但沒想到味道卻不如預期讓他直呼「超難吃」，更懷疑那些說好吃的都是業配文，再度引起網友熱議。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出兩張雞肉派的照片表示，「這是我買的，這雞肉派超難吃」，他在貼文中指出，派皮是甜的，雞肉是罐頭雞肉而且醬很鹹，給三個人吃都只吃一口就不吃了，但他基於不想浪費食物還是憑意志力吃完。

原PO直呼「這是我買過最難吃的好市多熟食」，他更用「嬰兒便便」來舉例為什麼難吃，貼文一出立刻引起網友們熱議，但有網友認為「吃的東西很主觀，有人喜歡有人不喜歡，不需要用這麼強烈的言詞」、「只能說口味這種東西很主觀，不需要說的很死，就像很多食材有的人喜歡有的人吃都不吃，沒必要說的這麼難聽阿」。

也有網友表示「可是我覺得不錯吃啊，我喜歡吃奶香味的皮，甜甜的喜歡」、「我真心覺得很好吃，不用講成這樣吧」、「味道還不錯，就是派皮甜了點，口味這種東西真的是見人見智」、「外國的鹹派、鹹塔都是這樣的，濕濕的，就像布丁吃鹹的」、「我是好吃派的，但最多吃一半，不然會太膩」、「我也覺得好吃,，CP值我給9分耶」。