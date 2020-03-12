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影／口罩實名制2.0預購開跑 4大超商都可領貨
口罩實名制2.0今(12)日預購正式上線，從今日起至3月18日，民眾可透過電腦接晶片讀卡機，用健保卡或自然人憑證的方式登錄；或是透過健保快易通App管道購買，成功預購者將於3月19日收到繳費通知簡訊，透過ATM轉帳、信用卡刷卡完成付款後，手機就會收到取貨序號，領取時間則在3月26日至4月1日期間。
全家便利商店公共事務經理何敘米表示，便利超商會盡力調配人力、物流，協助消費者一天24小時，都可以在住家附近的超商領取口罩，民眾只要備妥領取的簡訊序號及身分證後4碼，到店內多媒體事務機輸入後，就會有張領取單據及條碼，店員刷取單據後，就可以拿到口罩，相信這樣的方式，壓力及人流相對都能分散。
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