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新冠肺炎影響挪威鮭魚出口中國！反讓愛吃鮭魚的台灣增加73%進口量

聯合新聞網 / 食力Foodnext
挪威的養殖鮭魚產量全球第一，也是台灣最主要的鮭魚進口國。（圖片來源：《食力》提供）
挪威的養殖鮭魚產量全球第一，也是台灣最主要的鮭魚進口國。（圖片來源：《食力》提供）

【撰文＝林玉婷（挪威特羅姆瑟採訪報導）】

煎烤鮭魚排、鮭魚生魚片、鮭魚親子丼...受到日本與飲食習慣西化影響，魚刺少、料理方便、營養價值高的鮭魚已成為台灣人喜愛的海鮮選擇，其中台灣有近6成進口量來自全球最大的鮭魚輸出國「挪威」，而近期受到新冠肺炎疫情衝擊，讓中國的生鮮進口量銳減，反倒讓同樣喜歡油花多、7～10公斤鮭魚的台灣撈到好處，採購價更有彈性、進口量大增！

中國對於挪威鮭魚的進口量下降8成，大部分新鮮鮭魚都輸往台灣

因為輸往中國的新鮮鮭魚，多是用在餐廳的餐食供應，自從2020年初爆新冠肺炎疫情之後，接連中國因應防疫而採取激烈的封省或封城策略，讓中國餐飲業從農曆春節開始的業績就持續暴跌，對於新鮮進口食材的需求自然大減。

挪威海產推廣協會（Norwegian Seafood Council）分析師Paul Aandahl於2020年3月4日發布受到新冠疫情影響後的最新市場供需情形，「挪威鮭魚輸往中國的出口量急劇下降、僅有363噸，與去年同期相比下降83%。」原本應該輸往中國的鮭魚轉而流向其他市場、尤其是同樣喜愛鮭魚豐富滑潤油脂口感的台灣，「對於新鮮未切的完整鮭魚出口量，美國市場增長22%、台灣甚至上升高達73%！」

台灣一年吃掉上萬公噸新鮮鮭魚，6成來自挪威！

台灣人到底有多愛吃鮭魚？根據行政院農業委員會漁業署出版的2018年漁業統計年報顯示，台灣一年從國外進口的生鮮或冷藏的水產品共有40934.874公噸，其中「鮭魚」就是進口最大宗的品項，共計有14367.888公噸，佔了整體生鮮或冷藏水產品進口量的35%。而這麼大量的生鮮鮭魚又是從哪裡來呢？近6成就來自全球最大的鮭魚輸出國「挪威」。

挪威的鮭魚養殖場直接設於海上，有全球產量與產值最高的養殖鮭魚產業。2019年挪威漁產出口總產值達到1800～2000億挪威克朗（約等於5856～6507億新台幣），其中養殖鮭魚的產值不斷提升。（圖片來源：《食力》提供）
挪威的鮭魚養殖場直接設於海上，有全球產量與產值最高的養殖鮭魚產業。2019年挪威漁產出口總產值達到1800～2000億挪威克朗（約等於5856～6507億新台幣），其中養殖鮭魚的產值不斷提升。（圖片來源：《食力》提供）

7～10公斤鮭魚油脂豐富，最受亞洲市場喜愛

挪威海產推廣協會曾於2018年發表亞洲市場對於鮭魚飲食的喜好調查數據，鮭魚生魚片是亞洲非常喜愛的吃法，若以每個月至少吃一次鮭魚生魚片的頻率排行，前5名依序是中國68%、台灣41%、日本39%、韓國36%、泰國32%。

挪威海產推廣協會東南亞總監Asbjørn Warvik Rørtveit表示，在歐美市場，因為多以「鮭魚菲力」的方式食用，多選用生長期18～24個月、重3～5公斤大小的鮭魚。但鮭魚隨著生長期越長，油花會越厚實、分布均勻，生食時更是口感滑順柔軟，因此7～10公斤的大魚備受喜歡生魚片的亞洲市場歡迎。

3～5公斤的鮭魚是歐美市場較受歡迎的規格，油脂較少，口感較為清爽。（圖片來源：《食力》提供）
3～5公斤的鮭魚是歐美市場較受歡迎的規格，油脂較少，口感較為清爽。（圖片來源：《食力》提供）

「鮭魚菲力」指的是鮭魚中段油脂較為均勻、肉質紮實Q彈的厚切部分，用來烤或煎都很適合，是歐美較常見的食用方式。（圖片來源：《食力》提供）
「鮭魚菲力」指的是鮭魚中段油脂較為均勻、肉質紮實Q彈的厚切部分，用來烤或煎都很適合，是歐美較常見的食用方式。（圖片來源：《食力》提供）

「鮭魚菲力」因為沒有魚刺且處理簡單，近年台灣通路也開始販售（左）。圖右則為台灣習慣的「輪切」方式，輪切面越大、且魚肉跟魚皮間有細細的白色紋路，代表油脂夠多。（圖片來源：《食力》提供）
「鮭魚菲力」因為沒有魚刺且處理簡單，近年台灣通路也開始販售（左）。圖右則為台灣習慣的「輪切」方式，輪切面越大、且魚肉跟魚皮間有細細的白色紋路，代表油脂夠多。（圖片來源：《食力》提供）

新冠肺炎雖造成短期劇烈衝擊，但挪威鮭魚全球市值卻持續增長

市場多認為，像新冠肺炎這樣突來的衝擊會對市場供需產生負面影響，讓需求量一下子銳減，會在短期內對價格產生巨大影響，以目前疫情全球蔓延的情況來看，影響的週期很難準確預測。

但挪威海產推廣協會市場洞察分析主管Tom-Jørgen Gangsø卻表示，儘管因為新冠肺炎，全球海鮮市場的不確定性增加，但總體而言，挪威海鮮的全球需求量仍在上升，且其中價值增長最大的就是鮭魚。因為挪威鮭魚作為一種「品類」，出口到全球100多個市場，有多元的產品規格，對於目前中國這個單一個別市場需求的暫時減少，尚可因應。

挪威在2020年2月份就出口了8萬1100噸鮭魚，價值59億挪威克朗，與去年同期相比，出口量增加1％，出口值增幅達16%、價值增加8.17億挪威克朗。2月新鮮全鮭魚的平均價格為每公斤68.99挪威克朗，而2019年2月為58.87挪威克朗。波蘭是挪威最大的鮭魚出口國。

【延伸閱讀】

天然ㄟ尚好？野生鮭魚V.S.養殖鮭魚差在哪？

鮭魚肉為什麼會是橘色？魚肉顏色越「橘」真的代表越新鮮？

多吃魚可以減緩糧荒危機！ 看漁產大國挪威如何做生態經營

【參考資料】

行政院農業委員會漁業署，《2018年漁業統計年報》。

Norwegian Seafood Council，Tremendous growth in Norwegian seafood exports.

挪威 新冠肺炎 疫情

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