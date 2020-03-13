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海鷗為何會跟你搶食？研究證實：牠真的比較喜歡你手上的食物

聯合新聞網 / 食力Foodnext
（圖片來源：《食力》提供）
（圖片來源：《食力》提供）

【撰文＝黃欣培】

你是否曾經有過這種經驗？在國外旅遊來到碼頭邊或海邊想要悠閒享用餐點時，卻有一群海鷗在旁邊蠢蠢欲動、主動攻擊並伺機搶奪你手中的餐點！人們除了要害怕手中的食物被搶走，還要害怕會被海鷗攻擊。

應要以魚類為主食的海鷗，為什麼這麼喜歡人類的食物？其實，看似溫馴的海鷗，這些行為其實都是人類所造成的！

研究證實：海鷗會根據人類的行為來選擇食物！

根據一篇於2020年2月26日由英國艾希特大學研究團隊Madeleine Goumas等人發表的最新研究「Urban herring gulls use human behavioural cues to locate food」顯示，海鷗真的比較喜歡你手中的食物！

為了測試人類的行為是否會增加海鷗對於食物的興趣，研究人員以黑脊鷗（Larus argentatus）作為實驗對象，並準備了相同的兩個食物，重複試驗經過人類觸碰過的食物是否會吸引海鷗主動取食。

研究人員每次以接近單一隻海鷗做實驗，並在距離牠們8公尺的地面上放置兩個水桶，每個水桶中有一個燕麥烤餅（flapjack）。接著移除水桶、露出其中的烤餅，並拿起其中一個後、在眼前把玩20秒，接著再放回原位，並退到後方觀察海鷗的行為。

在測試過38隻海鷗後，其中24隻有啄食這些烤餅，且有19隻（79%）選擇了研究人員把玩過的那一個，研究推斷，這顯示人類觸摸過的食物的吸引力遠遠大於未觸摸過的！牠們在決定吃什麼的時候，會參考人類的行為做出行動。

從研究側錄影片可看出，海鷗會根據人類的行為來選擇食物，被人類觸摸過的食物對於海鷗的吸引力更高。（影片來源：SciTech Daily Youtube頻道）

別輕易餵食海鷗！這會讓牠們習慣變成「搶匪」

翱翔在大海上的海鷗，原本以魚類為主食，但卻開始與人類搶食，研究推斷，這可能是因為與人類生活在同個地區的野生動物，就會有更多的機會根據人類的行為而做出改變，很多人可能會以為「餵食海鷗」是一件很浪漫的事，甚至在某些地區還變成觀光體驗的行程，這些都使得海鷗透過「人類餵食」加強了「可以從人類手中取得食物」的認知。

最初看似好意的餵食行為，卻可能漸漸讓動物們變成習慣搶奪人類食物的「搶匪」！讓動物透過「人類的動作行為」與「食物」作出關聯，例如觸摸食物或其他手勢，讓海鷗認為可以取得食物，就是這麼一個例子。

環境變化導致動物行為跟著改變

動物覓食行為對於其生存來說至關重要，但隨著人類侵略動物原本的棲息地，在不斷變化的環境中，動物覓食也變得更具有挑戰性、且進一步改變了動物對於食物的選擇。

儘管有些動物可以應對都市化的環境，但仍有一些無法改變其行為來應對都市化帶來的挑戰，例如，海龜媽媽回到過去的海灘位置下蛋，但海灘卻已經變成飛機跑道。而各種鳥類撞上高樓大廈的新聞也層出不窮！

長期關注環境生態議題的生態保育人士陳信助就曾分享「台灣藍鵲」將人類隨意丟棄的垃圾咬開、啄食未食用完的麵包，或是在垃圾桶邊翻找食物，這些現象都是因為人類的緣故使得牠們選擇吃人類垃圾過活！除了人類應該正確處理食物垃圾之外，切勿隨意餵食野生動物，也是我們與大自然共生時應該注意的重要原則。

因為人類隨意丟棄食物，台灣藍鵲反而改變了覓食行為，將人類丟棄的垃圾作為食物來源。（影片來源：陳信助Youtube頻道）

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