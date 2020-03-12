感冒、新冠差在哪？ 專家區分症狀別

過敏、流感、新冠病毒怎麼分？根據美國疫苗專家波蘭博士分析，流鼻涕、鼻塞、打噴嚏、咳嗽等，都是感冒與過敏性鼻炎的共同症狀。但如果發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛等合併呼吸困難、氣喘、四肢無力等，可能需就醫診斷是否為流感或武漢肺炎。

病毒影響全身

根據《CNN》報導，梅奧診所疫苗研究小組主任格雷格·波蘭博士分析過敏、感冒和流感症狀，以及與冠狀病毒相關症狀間的差異。「眼睛癢？流鼻涕？你可能有過敏或花粉症。」波蘭說，季節性過敏會影響鼻子和眼睛，往往集中在鼻腔，並且大多數症狀都局限於頭部；而冠狀病毒和流感症狀則傾向於全身性，即影響整個身體。

波蘭指出，流感和新冠病毒會影響「下呼吸道」系統，即便不會流鼻涕，但會出現喉嚨痛，咳嗽，發燒或感冒，因此這是完全不同的臨床診斷。「務必注意體溫。」波蘭說，過敏不太可能導致發燒，通常也不會引起呼吸急促，除非有哮喘等宿疾。

「過敏症狀經常發生的話，症狀通常是輕度的。」波蘭說，如果年復一年在相同的時間出現相同的症狀，可能是季節性過敏。如果患有冠狀病毒或流感的急性病例，人會感到非常疲倦且疼痛。過敏可能會使人感到疲倦，但不會引起嚴重的肌肉或關節疼痛。

簡易症狀判別

根據《WHIO》報導，以下是過敏、流感和冠狀病毒的常見症狀：過敏會打噴嚏、鼻子癢、眼睛濕潤、泛紅，並且流鼻涕；流感有發燒、咳嗽、肌肉酸痛、疲勞、發冷、出汗、充血和咽喉痛；冠狀病毒則可能需要2天到2週的時間才會出現發燒、咳嗽、呼吸急促和呼吸困難等症狀。

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