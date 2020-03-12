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台灣大i無限公益微電影 點擊成金

聯合晚報 / 記者吳凱中／台北報導
《超級大來賓》片中被主持人嘲諷的三明治看板，對無家者是求之不得的餬口機會，唯有大眾伸出援手，才能讓他們真正脫下看板。 圖／台灣大基金會提供
《超級大來賓》片中被主持人嘲諷的三明治看板，對無家者是求之不得的餬口機會，唯有大眾伸出援手，才能讓他們真正脫下看板。 圖／台灣大基金會提供

每一次點擊 台灣大就捐出1元

台灣大哥大基金會「i無限公益微電影」計畫今年首度以體育選手培育、關懷街友兩大主題推出兩部公益微電影《夢想很清楚》和《超級大來賓》，影片在YouTube上架後引發網友熱烈回響，前者短短一週點閱次數就破萬，後者也創造近5000次的點擊數。

每一次點擊，台灣大基金會都將代民眾捐出1元，每部影片最高可募得10萬元，邀請大家用力分享，讓公益社團的價值主張被看見，也讓亟需關懷的弱勢族群感受社會的愛與溫暖。

台灣大哥大基金會執行長劉麗惠表示，今年「i無限公益微電影」關心的議題由廣入微，並首次嘗試採取「紀錄片」和「脫口秀」兩種截然不同的拍片手法呈現，從影片呈現就可看出團隊投入很多心思。

劉麗惠指出，像是《夢想很清楚》的林靜憶導演不辭舟車勞頓，特地深入位於山區的卡度部落，花了兩天進行家訪，才知道許多部落的孩子高中職畢業後為改善家計，往往選擇直接從軍。但影片裡的布農族空手道少女辜雪芃，卻勇敢決定爭取總統教育獎，並邁向大學之路，讓團隊看到孩子翻轉未來的可能性。

劉麗惠說，台灣大基金會希望串連起影視人才與公益團體，結合雙方力量，傳遞台灣這塊土地上仍有許多等待幫助的弱勢族群，而他們背後那一群默默行善、無私付出的公益團體及志工，也需要更多熱血群眾挽起袖子加入他們。台灣大基金會誠摯邀請台灣大用戶透過5180即時捐、或直接投入公益行列，讓善的力量涓滴成河、愛的種子發芽茁壯。

《夢想很清楚》記錄出身南投縣偏鄉部落的高三布農族少女辜雪芃（紅手套者），上學以外的時間全給了空手道，因為這是17歲的她扭轉未來的最佳機會。 圖／台灣大基金會提供
《夢想很清楚》記錄出身南投縣偏鄉部落的高三布農族少女辜雪芃（紅手套者），上學以外的時間全給了空手道，因為這是17歲的她扭轉未來的最佳機會。 圖／台灣大基金會提供

《夢想很清楚》、《超級大來賓》上架 網友熱烈討論

台灣大基金會今年推出兩部公益微電影，《夢想很清楚》記錄一群缺乏資源的南投偏鄉學子，透過每日不停歇的空手道鍛鍊，讓未來不再只是單選題。導演林靜憶以紀錄片《人生其實才開始》勇奪第11屆myfone行創獎微電影百萬首獎，她曾擔任名導侯孝賢、蔡明亮、林正盛的電影副導，擅長自然不做作的記實手法。

《超級大來賓》導演吳佩薇當初會碰觸「無家者」議題的契機，來自於對一個無名女街友的觀察。因性別弱勢，這名街友幾乎沒有打工機會，儘管有善心民眾提供食物，她卻像是在原地生了根似的，無法脫離。吳佩薇說，後來她認識了芒草心，才知道芒草心不只讓無家者獲得溫飽，更進一步支持他們重獲自立能力。

微電影 街友 夢想 台灣大哥大 紀錄片

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