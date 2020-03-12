聽新聞
test
0:00 / 0:00
超大容量、5秒收合的UV殺菌摺疊罩 各種日用品都放得下
全球疫情持續升溫，防疫商機也跟著蓬勃發展，不只乾洗手、殺菌液熱賣，適合不能碰水、不方便經常清洗的物品消毒使用的「殺菌燈」也成為最近的熱門關鍵字。
集資平台「嘖嘖」上就目前出現了一款「好日照UV殺菌折疊罩」，改良以往殺菌機通常體積龐大、難以收納，或是體積小的款式能殺菌的物品又很受限的困擾，因此研發出這款擁有專利5秒摺疊、超大殺菌空間的新產品。
好日照UV殺菌摺疊罩擁有3分鐘達99.99%殺菌、15分鐘消除異味、30分鐘抗敏塵蟎等三種不同的模式，採用UVC燈管，壽命長達8,000小時，搭配奈米光觸媒塗層可消除異味，照射後更可讓棉被等棉製纖維擁有「陽光曬過的味道」。
產品展開後長85公分、寬47公分、高45公分，容量約68公升，是目前市面上最大容量的殺菌產品，兩個安全帽、手提包、枕頭、球鞋、砧板等常見的居家用品都可裝得下。具有防傾倒震動安全開關，只要偵測到些許傾斜或震動，就會立即斷電，避免家中孩童因意外觸碰而受傷。
目前集資專案已達標，預計2020年6月起出貨。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言