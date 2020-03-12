快訊／名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

繼台中亞緻大飯店熄燈，曾接待過50多國觀光客、30年歷史的復古餐廳「香蕉新樂園」傳出5月歇業，今又有「阿秋大肥鵝」太平賀緹店不堪疫情衝擊，宣布將於近期停業。業者私下嘆道，新冠肺炎急燒，中部餐旅倒店裁員潮來了。

旗下擁有「好運來」洲際宴展中心與「阿秋大肥鵝」餐廳的阿秋餐飲集團董事長廖豐民對媒體指出，爆發疫情以來，「好運來」洲際宴展中心與「阿秋大肥鵝」餐廳，被取消3,000多桌春酒與工商喜宴，現在只剩小吃撐場，業績掉到原本的一～二成，單月平均虧損千萬元。

當年砸下兩千多萬打造的「阿秋大肥鵝」台中太平賀緹店，原本設定以陸客為主，主要客源進不來，官網早預告「只限合菜預約」，似見端倪；據了解，太平店營業至今年3月底，約20名員工將予以資遣；至於總店照常營運，但員工私下透露，業績也掉兩到三成。

「阿秋大肥鵝」是中部知名的餐廳，曾是憑著招牌燒鵝，創造年營業額兩億的台中奇蹟。阿秋大肥鵝餐廳朝富店成立於94年，於105年7月喬遷台中市黎明路轉為旗艦店，曾也因其餐廳，帶動了台中西屯區餐飲市場的蓬勃發展。