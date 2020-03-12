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居家檢疫就醫免出門 台南完成首例視訊診療

中央社 / 台南12日電

台南市政府衛生局今天宣布已完成台南市首例居家檢疫者通訊診療個案，個案因檢疫期壓力過大導致失眠。經安排心理治療師電話諮詢，再啟動視訊診療服務成功獲得醫療服務。

台南市衛生局人員告訴中央社記者指出，市府針對居家隔離、居家檢疫及自主健康管理的市民朋友推出電話心理諮商及通訊診療服務。包括中華民國臨床心理師公會全國聯合會、台南市諮商心理師公會的專業心理師提供服務。另外，有11家醫院、69家診所、30區衛生所加入通訊診療服務。

衛生局人員指出，首例通訊診療案例是一名接受居家檢疫的民眾，因檢疫期間壓力大導致失眠。先由區公所承辦人員轉介至衛生局安排專業心理治療師執行心理諮商輔導，提供壓力因應及改善失眠辦法。因不見改善，於是媒合診所啟動通訊診療服務。

衛生局人員說，個案已於5日透過電腦與手機接受診所醫師的視訊診察，再由家人帶著健保卡、交付居家檢疫通知書到診所掛號及藥局領藥，解決居家檢疫期間的就醫問題。

台南市長黃偉哲表示，接受居家隔離、居家檢疫及自主健康管理的市民，一定要配合防疫規定，不要以身試法。如果有生理或心理方面的醫療需求時，可撥打24小時免付費防疫專線1922、安心專線1925，或台南市衛生局免費心理諮詢預約專線06-3352982及06-2880180。

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