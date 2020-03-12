影／挺醫護！ 台鐵便當外送醫療院所擴大到全台六縣市

新冠肺炎疫情擴散之際，台鐵便當將擴大外送服務。交通部長林佳龍、台鐵局長張政源今天共同表示，台鐵便當預訂以及外送服務將延長至4月30日，此外，擴大服務範圍，高雄、七堵、台中、花蓮、台東、高雄有台鐵餐廳的，都將納入服務地區。

新型冠狀病毒肆虐之際，台鐵日前宣布，為體恤醫護人員辛勞，特別推出「向醫護人員致敬暖心便當專案」，自3月9日起至3月31日止，全台醫護人員憑識別證於全台台鐵自營販賣台臨櫃購買台鐵便當，即享九折優惠。另外，也於台北餐旅所先行試辦午餐免費外送至醫療院所的服務。台鐵今天再宣布，服務時間延長至4月30日，外送服務地區也擴大。

交通部長林佳龍今天親自從台鐵出發，送餐到台北市郵政醫院，林佳龍表示，外送服務實施四天以來，效果很好，目前已經外送1500個便當，因此擴大到全國六個地區，感謝也支持勞苦功高的醫護人員。

郵政醫院院長陳健煜表示，有些店家因怕受感染，所以拒絕送餐點到醫療院所的，台鐵的這項外送服務，非常溫馨。

疫情以來影響到台鐵便當的供應量，未來是否停售車上的便當？台鐵局長張政源表示，會再評估。