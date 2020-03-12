中南部空品拉警報！ 全台28測站亮橘燈

儲蓄一直以來都被東方人視為美德，除了是一種對自己人生負責任的態度，也可以用來衡量一個人的金錢價值觀，更不用說有一筆錢在身上，臨時有什麼情況需要應急，都可以派上用場，可說是好處多多。

2020-03-12 12:35