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中南部空品拉警報！ 全台28測站亮橘燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天上午全台28個空品測站出現「橘色提醒」。圖／取自空品監測網
今天上午全台28個空品測站出現「橘色提醒」。圖／取自空品監測網

中南部空品拉警報！根據空品監測網資料，目前全台有28個空品測站呈現對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，全部都集中在台中以南地區。環保署表示，主因是東北季風減弱，擴散條件差。

截至上午11時為止，全台28個空品測站出現「橘色提醒」，雲嘉南三個縣市最嚴重，境內所有空品測站全為橘色提醒，其餘包括台中豐原、忠明、西屯、大理，高雄左營、前金、仁武、楠梓、大寮、林園、復興，以及屏東、彰化、南投等各地測站都淪陷。

環保署表示，今天東北季風減弱，環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，風速偏弱，水平擴散條件差，且清晨垂直擴散條件稍差，汙染物易累積，並有局部霧影響能見度。

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