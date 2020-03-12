聽新聞
test
0:00 / 0:00
中南部空品拉警報！ 全台28測站亮橘燈
中南部空品拉警報！根據空品監測網資料，目前全台有28個空品測站呈現對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，全部都集中在台中以南地區。環保署表示，主因是東北季風減弱，擴散條件差。
截至上午11時為止，全台28個空品測站出現「橘色提醒」，雲嘉南三個縣市最嚴重，境內所有空品測站全為橘色提醒，其餘包括台中豐原、忠明、西屯、大理，高雄左營、前金、仁武、楠梓、大寮、林園、復興，以及屏東、彰化、南投等各地測站都淪陷。
環保署表示，今天東北季風減弱，環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，風速偏弱，水平擴散條件差，且清晨垂直擴散條件稍差，汙染物易累積，並有局部霧影響能見度。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言