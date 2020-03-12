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乍暖還寒忽晴忽雨 台南芒果病害現蹤

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
芒果炭疽病果實病徵。圖／農委會台南農改場提供
芒果炭疽病果實病徵。圖／農委會台南農改場提供

初春乍暖還寒、氣候冷熱陰晴不定，芒果正處於謝花著果期，農委會台南農改場專家已在芒果田發現炭疽病、白粉病及蒂腐病蹤跡，希望農民密切注意與掌握病害防治時機，花穗上出現病斑時應立即施藥，以預防及控制病害的蔓延。

農委會台南農改場表示，提早套袋可降低炭疽病及蒂腐病的侵染及減少施藥次數，可在芒果果實約雞蛋大小時，進行人工疏果後提早套袋，套袋前先施藥一次，待藥水乾後才套袋。另在盛花期至謝花幼果期，田間容易發現芒果畸形病的花穗，應該盡外將罹病枝條，及花穗剪除並移出果園，減少病原菌傳播機會。

台南場專家表示，炭疽病可危害果實、花穗、嫩葉及嫩枝等。新抽出的幼嫩葉片極易受侵染，初期產生紅色小斑點，逐漸擴大呈褐色病斑，後期會形成穿孔。在高濕的環境下，病斑上產生許多稍突小點，由此溢出粉紅色黏狀物，為病原菌的分生孢子，遇雨水時分生孢子容易藉雨水的飛濺與氣流的帶動傳播，故芒果樹下掉落的病葉與病果，可視為炭疽病主要的感染源之一，下雨過後要特別留意。

芒果白粉病葉片病徵。圖／農委會台南農改場提供
芒果白粉病葉片病徵。圖／農委會台南農改場提供

蒂腐病和炭疽病一樣可於枝條、果梗及果實上潛伏感染，在枝條上形成黑點及黑色斑塊，果實發病初期亦與炭疽病類似，為黑褐色斑點，後期病斑面積大、破裂、果實內部腐爛，防治要點與炭疽病相同；白粉病主要發生於冬末春初較乾旱的芒果開花季節，而以盛花期發生最嚴重，花穗及幼果果柄為主要被害部位，但管理不良的果園，病原菌也可感染幼葉。

上述病害防治藥劑可參考「植物保護資訊系統」( https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/ )，或台南農改場官網「農作物登記用藥」( https://www.tndais.gov.tw/ws.php?id=382 )點選芒果登記藥劑。農民用藥應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期。

台南場表示，由於芒果已進入著果期，外銷供果園應特別留意藥劑殘留問題，因日本及韓國的農藥殘留標準與台灣不同，須遵守日本及韓國的用藥規定才能順利出口。

芒果 農改場

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