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風味、外觀、口感 農委會種苗場首度舉辦彩椒品種競賽

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會種苗場今年首度舉行彩椒品種競賽。圖／種苗場提供
農委會種苗場今年首度舉行彩椒品種競賽。圖／種苗場提供

紅的、黃的、綠的，多色彩椒消費者喜歡哪一種？ 彩椒含有豐富維生素，熱量低、口感甜、無辛辣味，被視為高營養價值蔬菜之一。農委會種苗改良繁殖場表示，今年首度舉辦彩椒品種競賽，提供種苗業界切磋觀摩及彩椒品種育成競技，有助提升彩椒多樣品種生產，增加內外銷量。

種苗場表示，競賽用的彩椒在試驗田種植，為克服冬季山區低溫致使果實轉色不易，加強彩椒栽培管理，才能生產出美麗、繽紛及不同鐘形、長果形的彩椒果實。

種苗場表示，這次參加品種競賽的彩椒計有19個品種，由世界蔬菜研究中心、種苗業及市場銷售專家擔任評審，評鑑項目有田間植株生長情形、果實外觀、整齊度，以及實驗室內果形、果肉性狀、果厚及口感風味等項目，進行客觀的評分。

評審結果為，農友種苗股份有限公司品種編號EX-1879獲得第一名，崧寶種苗有限公司品種編號崧寶7號、農友種苗股份有限公司品種編號EX-2183獲得第二名，稼穡種子有限公司品種編號DSP1907、崧寶種苗有限公司品種編號崧寶6號、長生種子有限公司品種編號長生122獲得第三名。

種苗場表示，我國彩椒每年種植面積約為1200公頃，主要栽培縣市為南投縣、雲林縣、嘉義縣等地，每公頃平均收量為1萬多公斤，產季為每年11月至翌年6月，採收期長，農曆年節前市場需求量增加。藉由此次品種育成競賽，可充實市場彩椒品種生產量能及提供展示平台，目前正值彩椒盛產期，也推廣民眾多消費國產彩椒。

農委會種苗場今年首度舉行彩椒品種競賽。圖／種苗場提供
農委會種苗場今年首度舉行彩椒品種競賽。圖／種苗場提供
農委會種苗場今年首度舉行彩椒品種競賽。圖／種苗場提供
農委會種苗場今年首度舉行彩椒品種競賽。圖／種苗場提供
農委會種苗場今年首度舉行彩椒品種競賽。圖／種苗場提供
農委會種苗場今年首度舉行彩椒品種競賽。圖／種苗場提供

農委會

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