風味、外觀、口感 農委會種苗場首度舉辦彩椒品種競賽

紅的、黃的、綠的，多色彩椒消費者喜歡哪一種？ 彩椒含有豐富維生素，熱量低、口感甜、無辛辣味，被視為高營養價值蔬菜之一。農委會種苗改良繁殖場表示，今年首度舉辦彩椒品種競賽，提供種苗業界切磋觀摩及彩椒品種育成競技，有助提升彩椒多樣品種生產，增加內外銷量。

種苗場表示，競賽用的彩椒在試驗田種植，為克服冬季山區低溫致使果實轉色不易，加強彩椒栽培管理，才能生產出美麗、繽紛及不同鐘形、長果形的彩椒果實。

種苗場表示，這次參加品種競賽的彩椒計有19個品種，由世界蔬菜研究中心、種苗業及市場銷售專家擔任評審，評鑑項目有田間植株生長情形、果實外觀、整齊度，以及實驗室內果形、果肉性狀、果厚及口感風味等項目，進行客觀的評分。

評審結果為，農友種苗股份有限公司品種編號EX-1879獲得第一名，崧寶種苗有限公司品種編號崧寶7號、農友種苗股份有限公司品種編號EX-2183獲得第二名，稼穡種子有限公司品種編號DSP1907、崧寶種苗有限公司品種編號崧寶6號、長生種子有限公司品種編號長生122獲得第三名。