伯朗1萬杯咖啡、柏克金600份套餐 3月16日起醫護憑證免費

面對新冠肺炎的長期抗戰，金車集團感謝第一線防疫醫護人員的辛勞，旗下伯朗咖啡館5家醫院門市(台大醫院、署桃醫院、長庚二、長庚三、長庚四)於 3/16~3/27的平日時間，每家門市每日提供200杯大杯現煮咖啡讓醫護人員免費兌換；柏克金啤酒餐廳松仁店、南京 店、柏克金燒肉屋則是於3/16~3/31 準備共600份午間套餐，讓醫護人員免費享用。

為期10天的活動期間，第一線的相關醫護人員僅需出示識別證件(醫護證件、醫院員工證、醫院志工 證)，即可於伯朗咖啡館5家醫院門市免費兌換大杯現煮咖啡乙杯，每家門市每日送出200杯，當日換完為止，10天將送出10,000杯。

此外，柏克金啤酒餐廳松仁店、南京店、柏克金燒肉屋3家餐飲門市，則是於 3/16~3/31的平日午餐時段提供免費套餐，包含共6款主食任選、附咖啡或茶飲，總計600份，換完為止。