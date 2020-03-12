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運安會：每年提出我國公共交通運輸安全改善建議書

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國家運輸安全調查委員會主委楊宏智。記者曹悅華／攝影
國家運輸安全調查委員會主委楊宏智。記者曹悅華／攝影

去年8月1日，國家運輸安全調查委員會正式揭牌，陸續辦理普悠瑪翻車、南方澳跨港大橋坍塌等調查工作，並協助國防部辦理空軍黑鷹墜機事故與紀錄器解讀及初步分析工作。不過，今天在立法院交通會上有立委希望運安會除了事後調查，也要有預防措施，對此，運安會允諾每年將提出我國公共交通運輸安全改善建議書。

立委李昆澤說，以台鐵為例，2015年618件行車事故，去年714件，這都讓外界憂心，希望運安會比照美國、日本，提出我國公共交通運輸安全改善建議書作為改善依據，因為預防事故的發生同樣是重要工作。

對此，運安會主委楊宏智說，未來每年提出我國公共交通運輸安全改善建議書。至於運安會去年成立後，優先讓鐵道的調查能量一次到位，再來是水路和公路。

楊宏智說，鐵路自願通報系統預計今年8月1日完成，水路明年8月1日，公路則是後年8月1日。運安會說，會盡速建立各自的資料庫，方便民眾通報。

人力部分，運安會說奉行政院核定運安會總員額計75人，其中包含主任委員、副主任委員及三名專任委員，至2月29日，員額進用比率已達96%，尚缺一名專任委員待行政院長遴派及兩名調查人員，持續處理新聘作業中。

運安會說，另為增進調查能量，提升委員會議審議效率，延聘15位專家學者，擔任航空、水路、鐵道及公路專業調查小組諮詢委員，協助調查報告檢視與專業技術諮詢。考量交通事故調查案件專業領域複雜性及跨領域之特質，並顧及目前多名委員跨組擔任諮詢委員審議案件數量龐大，預計增加諮詢委員人數至20到25人。

事故 行政院

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