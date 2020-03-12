圖書館創舉！ 國家圖書館推出資料快送服務3日送達

新冠肺炎延燒，擔心疫情不敢進圖書館?為解決民眾於防疫期間資訊取得的問題，國家圖書館今天宣布推出資料快送服務「知識快易達」，3日內將館藏論文及期刊資料影印外送或掃描傳遞給使用者，甚至可以宅配到府。

新冠病毒延燒，人心惶惶。國內各大學圖書館因應疫情延燒，紛紛暫停校外人士入館服務；而中南部民眾擔心搭乘長途大眾交通工具產生的風險，不願親自到國家圖書館查找資料，學習與研究大受影響。

國家圖書館館長曾淑賢指出，為減低民眾搭乘大眾交通工具，減少入館群聚感染風險問題，國圖推出資料快送服務「知識快易達」，提供資料影印快送服務申請。

國圖接獲使用者申請並確認需求後，3日內將館藏論文及期刊資料影印外送或掃描傳遞給使用者，並於國圖入口辦證處設置知識快易達取件窗口。使用者不用入館查詢資料即能取件，或採自付郵遞費用方式，送至使用者指定地點。如此讓中南部使用者不須搭乘長途大眾交通工具至館，即可取得國圖資料。

●「知識快易達」網站： http://109read.ncl.edu.tw/express/index.html