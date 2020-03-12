代步車亂象 交通學者：政府「便宜行事害死大眾」

醫療代步車、電動輪椅等在街上與汽機車爭道，險象環生，有交通學者認為交通部應制訂新的路權規範，不該讓醫療單位主管；也有學者指出，民眾購買這些行人輔具時往往被商家的話術矇蔽，「以為自己買了一台暢行無阻的汽車」，警方平日也沒有嚴格執法，造成憾事。

逢甲大學運輸與物流學系教授林良泰說，過去制定交通法規時沒有這些新的慢速運具，本來就應該訂定新的路權規範，一旦發生人、車的碰撞，該如何定義事故的責任，很難鑑定事故。

他說，無論目的是代步、是輔具，行走在道路上的載具讓醫療單位管理很奇怪，交通部應為主政機關。至於電動滑板車、賽格威等，就看交通部是否要重新定義，若承認是代步工具就該納管，若仍視為運動休閒工具就在運動場域，禁止上路。

交通大學行車事故鑑定研究中心執行長吳宗修直言，政府部門的「便宜行事，害死大眾」。他個人仍傾向把醫療代步車當作「不可當運輸工具」的步行器進階版，用於家裡到社區活動點、醫院內的兩點移動等。

他指出，現在發生問題是沒有讓使用者清楚知道「哪裡可以走、哪裡不能走」，交通部也沒有要求警方嚴格取締，讓他們當做汽車在使用。他就看過四輪代步車前後都有座位，載了一家人上路。他指出，商家避重就輕的話術加上政府有數萬元補助，民眾很容易被吸引購買，未來應強制要求業者提供書面的指示，告知規範。

至於電動滑板車等，立法委員趙正宇表示，這類型的電動載具自己也玩過，用於短程代步或是休閒娛樂都很便利，樂見交通部正視此類動力輔具、電動車的納管。但趙正宇建議，訂定相關規範時執法可行性，如行人道限速時速6公里。

至於慢速運具車道的構想，趙正宇表示，台灣目前的車道管理已經很複雜，常造成用路人困擾，建議應該減少分類，例如以時速區隔車道即可。