疫情重創！ 桃機客運量掉4成7 日韓團客取消率9成

勞動部、經濟部、交通部、農委會今在立院衛環委員會進行新冠肺炎疫情期間協助產業與員工措施報告，交通部指出，約3.9萬家陸路運輸業者營運受疫情衝擊，約20萬名員工受影響；空運部分，以桃機為例，2月份客運量203萬餘人次，較去年同期衰退4成7。

交通部報告指出，本次疫情對陸路運輸產業約3.9萬家業者造成影響，從業人員約20萬人，短途路線如台北-基隆、台北-桃園等路線，搭乘民眾以通勤通學為，與去年同期比較下降17%，長途路線如台北至台中、台南、高雄、屏東等行駛里程100公里以上，因長時間處密閉空間、感染風險高，受影響程度也高，與去年同期比載客人數下降約32%。

此外，遊覽車客運業與去年同期出車數約減少2千輛，計程車業日常運量也比去年12月下降約3成。

對於觀光產業的衝擊，交通部報告指出，目前受影響最劇烈的包括旅行業(綜合旅行業142家、甲種旅行業2730家、乙種旅行業273家)、旅宿業(觀光旅館126家、一般旅館3395家、民宿9137家)1萬2658家、觀光遊樂業25家及期約20萬從業人員。以團體旅客出境至日韓為例，團客取消比率最高達9成。