觀光慘業清淡 多家旅行社公告假日店休

新冠肺炎疫情衝擊，旅行社生意愈來愈慘淡，多家旅行社近日陸續宣布假日店休不營業，知名旅行社如雄獅旅行社即日起周日多個門市不營業，飛達旅遊原本周六有營業，近日也公布，即日起周六店休，東南旅行社也有多個門市公告周六店休，另有旅行社縮短營業時間，甚至一天只營業三至四小時。

觀光業的寒冬仍看不到結束的一天，許多知名、連鎖旅行社假日原本都有營業，因這波疫情太過嚴峻，使得民眾的出國計畫喊停，國內旅遊意願也跟著降低，業務量也因此大減。

雄獅旅遊全台有80多間門市，其中有不少門市都已公告周日將店休。雄獅旅行社發言人游國珍表示，門市人力原本較為吃緊，因疫情影響，使得業務需求銳減，尤其假日原本就是平日業績量兩成左右而已，公司評估各區域門市營業狀況，因此公告新的營業時間調整，讓員工也趁這個機會休年假，不過忠孝門市仍維持24小時營業。

飛達旅遊原本周六也營業，近日公告，3月起台北、台中、台南門市周六皆不營業，不過仍可以透過LINE諮詢。飛達旅遊資深行銷專員李佩璇表示，周六原本來店人數就比較少，加上現在疫情，大家更不希望面對面接觸，不過，現在線上諮詢情形變多了，主要是詢問如何退換票。

東南旅行社也調整假日營業時間，過去東南旅行社周六都有營業，現在大部分門市公告周六店休。東南經理廖宇宸表示，目前假日沒有全面公休，只是現在排休集中在周六和周日。另外也有其他旅行社採取減少工時的做法，像是一天只上班上午或者下午，僅營業三到四小時，業者嘆「生意實在很清淡」。