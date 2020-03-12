疫情影響 3月護照申辦量較去年掉8成

新冠肺炎疫情爆發後，大幅減少民眾出國觀光、求學、工作，連帶影響民眾申辦護照人數。外交部領務局統計，光是今年一、二月與去年同期相比，就減少2成；3月開始更大幅減少，單日申辦量與去年同期相比，減幅約8成。

外交部領務局指出，國人向領務局及外交部4個辦事處申辦護照人數，從今年一、二月與去年同期相比，從25萬5498人下降至20萬2189人，約減少2成；3月起更大幅減少，光是單日申辦量與去年同期相較，從7、8千人下降至1、2千人，減幅約8成。

領務局表示，防疫期間已加強民眾申辦環境的消毒，以維護前來申辦民眾及櫃檯一線人員的健康。在業務量減少期間，也運用時間進行人員教育訓練，提升服務品質。

外交部與內政部16日起將推動「首次申請護照親辦一處收件全程服務便民措施」，分別在桃園、台中（大里、北屯、清水及豐原）、雲林、嘉義市（西區）、屏東縣（屏東市）及澎湖縣（馬公市）戶所先行試辦，首次申請護照的民眾，可就近至上述戶所辦理、領照，還可選擇郵寄到家。