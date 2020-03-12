快訊

又一家！名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

聞疫情致NBA聯盟停賽 林書豪：我真的很害怕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

存款少的「可憐哪」不怪你！10大就是存不了錢的理由

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

有任何疑難雜症想了解？或是有想看的排名主題？點我題目


零存款怪我囉？

儲蓄一直以來都被東方人視為美德，除了是一種對自己人生負責任的態度，也可以用來衡量一個人的金錢價值觀，更不用說有一筆錢在身上，臨時有什麼情況需要應急，都可以派上用場，可說是好處多多。

不過雖然大家都知道存錢有許多好處，但許多人儘管出社會多年，戶頭裡的存款仍然少的可憐。今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，網友們存不到錢的理由到底有哪些！

延伸閱讀：找工作？看這裡！2020人人搶入坑的夢幻職業TOP10

image source:pxhere

沒錢啦

No.10 人生無常及時行樂

明天與意外不知道哪個會先到來，為此許多人乾脆奉行及時行樂的理念，與其把辛苦賺來的錢存下來，連未來有沒有機會用到都不知道，不如領到薪水就拿去買自己喜歡的東西。至於未來的事情，待之後再來想辦法就好啦！

網友表示：

「錢不用來花不然要幹麻」

延伸閱讀：超高顏值為你加油打氣！20大人氣中職啦啦隊正妹隊員

image source:pxhere

No.9 堅持年年出國旅遊

「年輕人就是太愛出國玩了」雖然這句話曾引起年輕網友不滿，但許多人也確實如此，不管自己收入如何，每年都一定要計劃一到兩次的國外旅遊。趁年輕出國走走並沒有不對，但長年下來也是一筆可觀的花費，如果不出國早就存下一筆錢了。

網友表示：

「只怕沒時間出國休息而已」

延伸閱讀：我還不吃爆超讚五花肉！台北「熱燙爽嫩」20大韓式烤肉店

image source:pxhere

No.8 各種貸款尚未繳清

不少人一定都有這樣的經驗，薪水才剛領到沒多久，就要先拿去繳車貸、房貸，有些人甚至還有就學貸款、信貸等等要繳，等繳完以後微薄的薪水也所剩無幾，連生活都必須拮据一點才過的下去，更不用談什麼存錢計畫了。

網友表示：

「一出社會就背學貸了」

延伸閱讀：交給專業的來！武漢肺炎怎麼防、如何擋　十個讓人狂追蹤的醫師

image source:pxhere

No.7 社交飯局不可不去

出社會後人脈存摺比銀行存摺更重要，理所當然免不了各種飯局的邀約。從公司同事到大學、高中同學等等，甚至為了得到最新的資訊與機會，也會跟前同事們保持聯絡，動不動就有飯局要赴約的情況下，也是不小的負擔。

網友表示：

「正妹都給工具人請客，花不到錢的」

延伸閱讀：《想見你》爆紅鄉民考古14年前神劇！十大懸疑推理台劇不看後悔

image source:pxhere

No.6 錢放銀行利息太低

全世界的利率環境依然處於低檔，就連台灣也不例外，把一百萬放在銀行裡一年的利息可能連一萬都不到，讓不少人失去存錢的動力。不過存錢本來就不是為了利息收入，懂得儲蓄是理財的第一步，養成良好的儲蓄習慣，等存到第一桶金，未來才能去做更多的投資應用。

網友表示：

「寧可去股市賠錢學一些經驗，也不要存那利率少少的定存」

延伸閱讀：偷吃還不擦乾淨！女生最常用的十大手機「抓渣男」神技

image source:pxhere

No.5 找不到存錢好方法

儲蓄黃金公式是「收入－儲蓄＝支出」，想要存下一筆錢，最重要的就是拿到薪水後先把要存的錢給扣掉。另外網路上也有許多諸如365存錢法，這類遊戲式的存錢計畫，只要有心一定找的到最適合自己的方式，下次就別再找藉口說不知道怎麼存錢了。

網友表示：

「有個東西叫男友，會幫妳加快存錢速度」

延伸閱讀：各國最美根本都在這！15大人氣女團「忙內」好國際

image source:pxhere

No.4 誘惑太多克制不住

現在的網路行銷越來越厲害，透過大數據演算法，廣告商總是能精準的把你有興趣的商品，不斷投放到你面前，讓你在不知不覺中就買下原本自己沒有打算要買的東西，最後只能安慰自己「錢沒有不見，只是變成自己喜歡的東西！」

網友表示：

「年輕就是要貸款買車、手機、出國啊」

延伸閱讀：金派捏！「白癡傻逼」都罵爆　十大怒槓網友的藝人

image source:pxhere

No.3 怎麼省也買不起房

對許多人來說，存錢的最終目的就是為了買自己想要的東西，但對許多人年輕人而言，看著自己辛苦工作賺來的薪水，再看看現在高不可攀的房價，就算一輩子不吃不喝恐怕還是買不起一間房。對於這種充滿無力感的現狀，又怎麼會讓人有動力存錢呢？

網友表示：

「要苦半輩子才買到房」

延伸閱讀：蝙蝠排泄《全境擴散》！十大恐怖病毒電影　網友驚推這部「末世神預言」

image source:pxhere

No.2 薪水太低存不到錢

不管薪水再低，只要省吃儉用一定都可以存到錢，但存錢速度仍然直接取決於你的收入高低。尤其台灣近幾年來除了薪資以外，幾乎什麼都漲的情況下，錢越來越薄，生活還是要想辦法繼續過，可以存下來的閒錢越來越少，存款也就很難有什麼突破了。

網友表示：

「都快活不下去了還存錢」

延伸閱讀：2019都靠她們提神醒腦！20大超養眼寫真女星各個都超胸狠

image source:pxhere

No.1 房租負擔太過沉重

對於離鄉背井自己在外打拼的人一定特別有感！剛出社會領到的微薄薪水，每個月幾乎三分之一左右都要拿去繳房租，扣掉其它日常生活開銷，很難有剩下的結餘可以存下來。相較於住在家中的人來說，一年就差了好幾萬元，因此只要在外租房幾乎就不可能存到錢！

網友表示：

「住外面的話有存到薪水10%就很不錯了」

延伸閱讀：辣個男人也沒缺席！「真鄉民才懂」的PTT年度10大流行語揭曉！

image source:pxhere

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月11日至2020年03月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『存不到錢的理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】https://t.me/dailyviewtw

延伸閱讀

大數據養石斑魚翻轉養殖業

元大金拚海外 催動獲利引擎

無痛存錢！每天小額存款比每月定存更容易

毒友中毒他竟綑綁偷錢、金項鍊 還拿塑膠袋裹屍防飄臭

相關新聞

疫情重創！ 桃機客運量掉4成7 日韓團客取消率9成

勞動部、經濟部、交通部、農委會今在立院衛環委員會進行新冠肺炎疫情期間協助產業與員工措施報告，交通部指出，約3.9萬家陸路...

快訊／名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

繼台中亞緻大飯店熄燈，曾接待過50多國觀光客、30年歷史的復古餐廳「香蕉新樂園」傳出5月歇業，今又有「阿秋大肥鵝」太平賀...

觀光慘業清淡 多家旅行社公告假日店休

新冠肺炎疫情衝擊，旅行社生意愈來愈慘淡，多家旅行社近日陸續宣布假日店休不營業，知名旅行社如雄獅旅行社即日起周日多個門市不...

「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時...

睡前忍不住滑手機 醫：3C影響睡眠恐惡性循環

明天是 3月13日世界睡眠日（World Sleep Day），根據台灣睡眠醫學學會統計，台灣每5人就有1人深受失眠之苦...

電動代步車、滑板車製造交通亂象 運研所建議納管限齡

電動代步車、電動滑板車、賽格威等逐漸成為國人短程的運輸工具，我國交通法令現在僅以「行人」視之或完全禁止在道路、人行道行駛...

油價戰開打！國際油價崩 下周汽油估降3.6元

油國大聯盟（OPEC+）合作意外破局、沙俄兩國削價競爭，導致國際油價崩跌，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調降3.6元...

超大容量、5秒收合的UV殺菌摺疊罩 各種日用品都放得下

全球疫情持續升溫，防疫商機也跟著蓬勃發展，不只乾洗手、殺菌液熱賣，適合不能碰水、不方便經常清洗的物品消毒使用的「殺菌燈」...

存款少的「可憐哪」不怪你！10大就是存不了錢的理由

儲蓄一直以來都被東方人視為美德，除了是一種對自己人生負責任的態度，也可以用來衡量一個人的金錢價值觀，更不用說有一筆錢在身上，臨時有什麼情況需要應急，都可以派上用場，可說是好處多多。

影／挺醫護！ 台鐵便當外送醫療院所擴大到全台六縣市

新冠肺炎疫情擴散之際，台鐵便當將擴大外送服務。交通部長林佳龍、台鐵局長張政源今天共同表示，台鐵便當預訂以及外送服務將延長...

限量3000個懷舊空姐公仔免費送 華航公布收集辦法

面對即將到來的3月14日白色情人節、4月的兒童節，想好送什麼了嗎？中華航空說今天起自4月30日止，只要在華航機上送貨到府...

中南部空品拉警報！ 全台28測站亮橘燈

中南部空品拉警報！根據空品監測網資料，目前全台有28個空品測站呈現對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，全部都集中在台中以...

熱門新聞

半個月飆車170公里以上 高公局今天公布十輛黑名單

口罩預購網址曝光！明天就從這裡買

旅遊警示再增26國！回國該居家檢疫還是自主管理一次看懂

MUJI無印良品特賣會來了 人氣便鞋直接打3折300有找

口罩實名制2.0一開放就大當機 民眾：比高鐵票難搶

線上買口罩 快連上健保快易通App

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。