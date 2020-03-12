存款少的「可憐哪」不怪你！10大就是存不了錢的理由

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零存款怪我囉？

儲蓄一直以來都被東方人視為美德，除了是一種對自己人生負責任的態度，也可以用來衡量一個人的金錢價值觀，更不用說有一筆錢在身上，臨時有什麼情況需要應急，都可以派上用場，可說是好處多多。

不過雖然大家都知道存錢有許多好處，但許多人儘管出社會多年，戶頭裡的存款仍然少的可憐。今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，網友們存不到錢的理由到底有哪些！

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No.10 人生無常及時行樂

明天與意外不知道哪個會先到來，為此許多人乾脆奉行及時行樂的理念，與其把辛苦賺來的錢存下來，連未來有沒有機會用到都不知道，不如領到薪水就拿去買自己喜歡的東西。至於未來的事情，待之後再來想辦法就好啦！

網友表示： 「錢不用來花不然要幹麻」

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No.9 堅持年年出國旅遊

「年輕人就是太愛出國玩了」雖然這句話曾引起年輕網友不滿，但許多人也確實如此，不管自己收入如何，每年都一定要計劃一到兩次的國外旅遊。趁年輕出國走走並沒有不對，但長年下來也是一筆可觀的花費，如果不出國早就存下一筆錢了。



網友表示： 「只怕沒時間出國休息而已」

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No.8 各種貸款尚未繳清

不少人一定都有這樣的經驗，薪水才剛領到沒多久，就要先拿去繳車貸、房貸，有些人甚至還有就學貸款、信貸等等要繳，等繳完以後微薄的薪水也所剩無幾，連生活都必須拮据一點才過的下去，更不用談什麼存錢計畫了。

網友表示： 「一出社會就背學貸了」

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No.7 社交飯局不可不去

出社會後人脈存摺比銀行存摺更重要，理所當然免不了各種飯局的邀約。從公司同事到大學、高中同學等等，甚至為了得到最新的資訊與機會，也會跟前同事們保持聯絡，動不動就有飯局要赴約的情況下，也是不小的負擔。

網友表示： 「正妹都給工具人請客，花不到錢的」

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No.6 錢放銀行利息太低

全世界的利率環境依然處於低檔，就連台灣也不例外，把一百萬放在銀行裡一年的利息可能連一萬都不到，讓不少人失去存錢的動力。不過存錢本來就不是為了利息收入，懂得儲蓄是理財的第一步，養成良好的儲蓄習慣，等存到第一桶金，未來才能去做更多的投資應用。

網友表示： 「寧可去股市賠錢學一些經驗，也不要存那利率少少的定存」

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No.5 找不到存錢好方法

儲蓄黃金公式是「收入－儲蓄＝支出」，想要存下一筆錢，最重要的就是拿到薪水後先把要存的錢給扣掉。另外網路上也有許多諸如365存錢法，這類遊戲式的存錢計畫，只要有心一定找的到最適合自己的方式，下次就別再找藉口說不知道怎麼存錢了。

網友表示： 「有個東西叫男友，會幫妳加快存錢速度」

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No.4 誘惑太多克制不住

現在的網路行銷越來越厲害，透過大數據演算法，廣告商總是能精準的把你有興趣的商品，不斷投放到你面前，讓你在不知不覺中就買下原本自己沒有打算要買的東西，最後只能安慰自己「錢沒有不見，只是變成自己喜歡的東西！」

網友表示： 「年輕就是要貸款買車、手機、出國啊」

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No.3 怎麼省也買不起房

對許多人來說，存錢的最終目的就是為了買自己想要的東西，但對許多人年輕人而言，看著自己辛苦工作賺來的薪水，再看看現在高不可攀的房價，就算一輩子不吃不喝恐怕還是買不起一間房。對於這種充滿無力感的現狀，又怎麼會讓人有動力存錢呢？

網友表示： 「要苦半輩子才買到房」

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No.2 薪水太低存不到錢

不管薪水再低，只要省吃儉用一定都可以存到錢，但存錢速度仍然直接取決於你的收入高低。尤其台灣近幾年來除了薪資以外，幾乎什麼都漲的情況下，錢越來越薄，生活還是要想辦法繼續過，可以存下來的閒錢越來越少，存款也就很難有什麼突破了。



網友表示： 「都快活不下去了還存錢」

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No.1 房租負擔太過沉重

對於離鄉背井自己在外打拼的人一定特別有感！剛出社會領到的微薄薪水，每個月幾乎三分之一左右都要拿去繳房租，扣掉其它日常生活開銷，很難有剩下的結餘可以存下來。相較於住在家中的人來說，一年就差了好幾萬元，因此只要在外租房幾乎就不可能存到錢！



網友表示： 「住外面的話有存到薪水10%就很不錯了」

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月11日至2020年03月10日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『存不到錢的理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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