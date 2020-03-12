鋒面在北方盤據 彭啟明：明天午後通過周六降溫

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，周四五兩天大致上逐漸回溫，清晨北部已經回升到15-16度，台北市19度，預計今明兩天北部16至25度、中南部16至28度、東半部15至26度。

他說，不過北部及東半部較為陰沉偶飄雨，因為另外一道鋒面系統在中國南方到台灣北部海面一帶發展，會影響台灣北部、東北部，而鋒面的雲系往東往南移動，預估今明兩天先是鋒面前緣雲系，然後逐步通過台灣繼續東移，因此周四五都將持續是有短暫陣雨，但偶有晴天。

南部在這兩天也偶有局部短暫陣雨機會，彭啟明說，這波影響台灣的水氣發展的條件沒有像上一波那樣好，雖然會下雨，雨勢不大，類似春雨綿綿的感覺。周五下半天，這波鋒面會逐漸往南影響台灣，全台灣各地更為陰沉偶陣雨，屬於春雨一陣一陣的，預期不會像上一波那麼明顯的較大雨勢。而周六開始，後面較為深厚的乾冷空氣會接近到台灣附近，降雨在周六下半天將會趨緩，逐漸轉為偏乾冷。

周六下半天到周日，各地天氣轉為偏穩定，溫度可能較低，台北市可能接近到14度上下，空曠地區可能下探12-13度，尤其是周日晚間到下周一清晨，冷空氣配合輻射冷卻作用，中北部、東北部空曠地區可能要注意12度上下的低溫發生機會，低溫是否會再有調整機會值得觀察，但很有可能會有一次較低溫度出現的機會。

彭啟明說，雖已經3月中旬，不過溫度的起伏變化還是很大，有點類似倒春寒，或是乍暖還寒的類型，務必要隨氣象預測及環境適時地增減衣物。

他說，這一波過後，會有將近一周回溫的天氣型態，但已經有許多春天的小擾動發展的趨勢了，也就是比較小系統略有點水氣接近，變動也較多，但下周至少比這周有兩波較劇烈降溫，以及下雨的變化，有點歷經春夏秋冬的感覺，明顯緩和許多。