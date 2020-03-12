未來一周乍暖還寒 吳德榮：明天下午變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周仍是乍暖還寒的型態，下一波強度更強、天氣變化更大，要多注意。

今天至明天上午，台灣在暖氣團內、氣溫續升，各地多雲時晴，白天舒適早晚涼。北台灣離鋒面較近，有局部降雨的機率。今天北部16至25度、中部16至27度、南部16至28度、東部15至26度。

明天下午起至周六上午鋒面通過，強冷空氣緊接南下；中部以北明顯降雨、南部亦有局部雨，各地氣溫驟降。周六下午起轉乾，愈晚愈冷。

周日、下周一大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫極低；冷空氣加上清晨的輻射冷卻效應，氣溫有觸及強烈大陸冷氣團定義的機率，中部以北部分平地的最低氣溫，亦將降至10度左右；要特別注意保暖。

他說，下周二冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天舒適早晚微冷。下周三又有下一波性質不同的鋒面在台灣附近，模式持續調整中，待觀察。