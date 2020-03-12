聽新聞
test
0:00 / 0:00
未來一周乍暖還寒 吳德榮：明天下午變天
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周仍是乍暖還寒的型態，下一波強度更強、天氣變化更大，要多注意。
今天至明天上午，台灣在暖氣團內、氣溫續升，各地多雲時晴，白天舒適早晚涼。北台灣離鋒面較近，有局部降雨的機率。今天北部16至25度、中部16至27度、南部16至28度、東部15至26度。
明天下午起至周六上午鋒面通過，強冷空氣緊接南下；中部以北明顯降雨、南部亦有局部雨，各地氣溫驟降。周六下午起轉乾，愈晚愈冷。
周日、下周一大陸高壓籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，早晚氣溫極低；冷空氣加上清晨的輻射冷卻效應，氣溫有觸及強烈大陸冷氣團定義的機率，中部以北部分平地的最低氣溫，亦將降至10度左右；要特別注意保暖。
他說，下周二冷空氣減弱，各地晴朗、持續回暖，白天舒適早晚微冷。下周三又有下一波性質不同的鋒面在台灣附近，模式持續調整中，待觀察。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言