銷日急凍、價少3成 花卉旺季成冬季

我國花卉外銷以日本最大宗，占八成至九成，每年三月是日本用花旺季、花價最高的時候，但今年受新冠肺炎影響，日本消費緊縮，加上空運減班，花卉外銷卡關，日本拍賣花價幾乎腰斬。業界憂心，花卉對消費者來說非民生必需品，產業寒冬才正要開始。

台灣區花卉輸出業同業公會總幹事莊炳煌說，受疫情影響，飛日本的班機減少，也因沒旅客，航空公司將大飛機改為小飛機，造成空運費上漲，艙位取得不易，讓原本的貨量須延後或分拆運送，間接造成報關費與清關費增加，徒增外銷成本。

莊炳煌說，台灣生產的火鶴花、文心蘭、洋桔梗、萬代蘭、劍蘭、蝴蝶蘭切花市場，超過半數仰賴日本市場，三月是日本用花祭祀旺季，但因疫情日本消費需求降一半，許多大型活動也喊停，連天皇生日慶賀活動也取消，還有畢業典禮停辦或延期，婚禮等活動縮小規模等。和去年同期相比，台灣外銷日本的花卉拍賣價格少三成，旺季需求過後，預期未來價格更低。

花卉產銷班班長陳國明說，日本花卉銷量減，但國內花卉消費市場也萎縮，花卉根本賣不動。包括一年一度的台灣國際蘭展，以及外埔世界蘭花會議，都因新冠肺炎疫情取消。

花卉內、外銷都遇瓶頸，農委會近期將與花卉產業討論擬解方，為產業找出路。

農委會紓困 助在通路設櫃

農委會副主委陳駿季說，紓困會以外銷受阻的品項優先。農委會也將協助促銷，若有戶外活動，鼓勵多用花布置，或許規畫超市、賣場、通路能有櫃位展點，讓消費者購物時能隨手買花，增加銷售。

產業拚升級 數位看花下單

台灣蘭花產銷協會秘書長曾俊弼表示，因疫情影響，花農損失無法避免，鼓勵業者必須為未來做準備，待疫情趨緩時進行促銷。現階段如何透過平台串接，產業升級，改採數位典藏、數位行銷模式，把花卉生產者與訂單連結起來，過去買家習慣到現場看花下訂，現在是否可以透過數位平台看花。

曾俊弼說，下波花期在五、六月間，花卉產業是否也做好準備，需要政府與產業都必須集思廣益，做相對應的配套與應對。