今年發票六獎增至四組

財政部賦稅署昨（11）日公告，自今年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎及特獎各一組，頭獎至六獎三組，另增開六獎一組。此外，為鼓勵民眾索取雲端發票，除原有的雲端發票專屬百萬獎15組、2,000元獎1.5萬組外，500元獎也增至50萬組，較去年底增加十萬組。

賦稅署表示，歷年來各期統一發票中獎獎金皆有逾期未領取情形，為妥善運用統一發票給獎經費，財政部會根據前一年度平均每組兌領張數、兌領成長率及當年度預算估算，在每年初規劃統一發票每期開獎獎別及組數，今年經審慎估算中獎獎金及手續費後，先增開六獎組數一組。

統一發票六獎原本就固定有三組，每年經財政部統計，若預算足夠，會再額外增開六獎獎項，去年底財政部共增開三組、合計六組；今年則先保守估計，預計先增開一組、合計四組，後續再視中獎獎金寬裕情形來調整。

為鼓勵民眾索取雲端發票，賦稅署也特別將雲端發票專屬500元獎由2019年9-12月期40萬組調增為50萬組。