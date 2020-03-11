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防疫至上！賞櫻勝地「淡水天元宮」：今年不要來賞花
每逢一年一度的櫻花季，淡水無極天元宮就會擠滿大批的賞花觀光客。但今年適逢新冠肺炎疫情，天元宮特別發布公告，呼籲民眾今年不要來賞花，避免因人潮眾多造成群聚感染，以防堵疫情蔓延。
淡水無極天元宮在20餘年前，為了美化園區環境開始種植櫻花，在眾人齊心照顧之下，櫻花樹逐漸增加，如今已經成為北台灣最具代表性的賞櫻勝地之一。尤其每年3月櫻花季時，假日總是水洩不通、滿山滿谷盡是賞櫻人潮，山腳下的接駁公車，也總是排滿了長長的人龍。
淡水無極天元宮在3月11日宣佈，目前正進行園區水土保持相關工程，進出動線狹窄、擁擠，以致賞花及參拜民眾接觸距離過近而增加防疫的困難度。無極天元宮配合政府防疫措施，請民眾今年不要前來賞花。
另外為了防疫，淡水無極天元宮也宣佈自即日起，進入廟方室內場所，需先測量額溫，超過37.5度者，禁止進入室內區域；另外廟方也暫停星期日午餐對外供應、星期日救世堂救世問事及修持法門「聖理講座」等活動，以降低民眾近距離接觸機會。
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