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攝護腺癌用藥 因原料遭污染回收

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
輔美康外盒。圖／食藥署提供
輔美康外盒。圖／食藥署提供

攝護腺癌用藥輔美康注射劑因原料藥遭汙染，經廠商評估後自行回收案內批號藥品，包括80毫克劑量回收三批，120毫克回收一批，共約2000多盒，衛生福利部食品藥物署已要求廠商應於109年3月27日前完成回收作業。

食藥署藥品組科長洪國登表示，這次回收主要是廠商發現所使用的原料藥遭到矽油污染，因此評估後自行回收。120毫克劑量回收批號為「R12671M」、80毫克劑量的回收批號為「R12243G」、「R12246G」、「R14364F」。

洪國登表示，該藥品主成份為Degarelix，主要用於成年男性晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌，依據健保資料一年用量約7500盒，影響約600多人。雖然目前含此成分僅這款藥物，但仍有類似機轉的替代藥物，應不至於造成缺藥。

新光醫院泌尿科主治醫師吳子翔表示，輔美康主要用於攝護腺癌三、四期的病患，屬賀爾蒙治療藥物之一。雖有替代藥物，但會用到這類藥物的人通常是前線藥物治療不佳，才會使用，因此還是有一定的影響。

洪國登表示，已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，並立即停止調劑、供應；但請民眾切勿自行任意停藥，倘對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

攝護腺癌 醫師 健保

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