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洗澡沒熱水瓦斯行又公休可以叫別間嗎？ 過來人曝解答

聯合新聞網 / 綜合報導
「瓦斯可以叫別間嗎？」過來人曝「可以，但限定某個期限內，安檢過期的桶子他們不收。」示意圖。記者修瑞瑩／攝影
「瓦斯可以叫別間嗎？」過來人曝「可以，但限定某個期限內，安檢過期的桶子他們不收。」示意圖。記者修瑞瑩／攝影

不少使用桶裝瓦斯的民眾，都有遇過洗澡洗到一半沒有熱水的情況。日前一名男網友在晚間10點多洗澡洗到一半時沒熱水，但瓦斯行已經打烊，於是他只好發文求救「瓦斯可以叫別間嗎？」貼文一出立刻引起網友熱議。

日前一名男網友在PTT發文表示，他前一天晚上十點多洗澡洗到一半發現沒熱水，但當時瓦斯行已經關了，所以只好作罷，但沒想到隔天瓦斯行竟然公休，等於他今天也沒辦法洗澡，於是只好發文求救「所以家裡的瓦斯桶可以跟別家叫嗎？我等不及要回去洗香香惹」。

貼文一出立刻有網友跳出來解救原PO提到「認真回，可以，如果瓶子沒過期的話」、「應該可以吧，只是那個桶子會被他們收」、「可以，拿到別間他們就只是重噴而已」、「扛回去改噴他們的名字沒錯，這個問題我十幾年前有問過瓦斯行，但限定某個期限內，安檢過期的桶子他們不收」。

也有許多網友有相同疑問表示「相同問題，會被要求支付桶子租金嗎？」就有網友解釋「只要是以桶換桶就不會再要押金啊」。另外也有許多網友勸原PO「幹嘛不用電熱水器，瓦斯感覺很危險欸」、「裝電熱水器一勞永逸好嗎」。還有人推薦大台北部分區域，可以用App叫瓦斯，會方便許多。

安檢 PTT

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