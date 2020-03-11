「口罩實名制2.0」備戰！萊爾富VIP會員App推「口罩領取平台」嗶手機快速領

「口罩實名制2.0」方案將於明天（3月12日）上路，新增網路預購、超商取貨管道，如果預購成功並完成付款，於4大超商取貨時必須透過店內機台（7－ELEVEN、ibon、全家FamiPort、萊爾富Life－ET、OKmart OK．go）認證身分後列印小白單領取口罩，萊爾富除了配合政府政策，提供門市Life－ET機台提領口罩服務，更於Hi－Life VIP會員App創新推出口罩領取平台，只要透過手機產出的領取條碼於門市嗶一下手機就能快速完成口罩領取，不僅更環保，也避免排隊、群聚的風險，

萊爾富整合線上與門市推出防疫口罩領取服務，3月12日至3月18日上網登記預購，並選擇萊爾富取貨，預購成功的人會在登記截止日隔天（3月19日）收到繳費通知簡訊，於指定期限內完成付款，就可在3月26日至4月1日至萊爾富門市取貨，透過Life－ET機台操作，輸入簡訊上登記序號、身分證後4碼、手機後3碼完成認證流程並列印「防疫口罩領取單」，再到櫃檯出示訂購人身分證件（健保卡、身分證或駕照）進行口罩提領。指定期間內到全台萊爾富門市完成口罩領取，可獲得只要6元的Hi－Life Original天然水600ml兌換券。