大小三通禁航滿月！交通部砸3億補貼八船商受惠

為加強我國海上邊境防疫，大、小三通自2月10日起同步暫停客運船舶，至今已滿一個月，預估每月衝擊超過12萬人。交通部將匡列3億元，補助國內業者營業損失。對此，航港局表示細節還在研議中，初步統計有八家業者符合補助標準。

航港局說，3億補貼是包含所有受到政府政策影響下的海運業者，第一大類是小三通客運業者，第二類是大三通直航客運業者，第三類是國內客運跟貨運固定航線業者，如有配合政府停航，也可以給予補貼，不過目前還沒有發生第三類狀況。

航港局說，目前符合第一類和第二類業者共八家，包含大三通東聯航運，小三通金門航線的金廈海運、大榮海運、金安航運、坤龍航運，以及馬祖航線大和航運、長億海運、南北海運。

不過航港局說，相關方案仍在研議中，且要等到行政院核定交通部紓困辦法後，才算定案。根據初步規畫，會朝向補助航線被暫停後，所衍生的必要費用，像是船要保持隨時可以開航，所以要有船員留守，屆時就會補貼這部分薪資支出；還有靠泊在碼頭的定泊費、移港所需燃油費；另外防疫用品如額溫槍、口罩、酒精費用也會補助，只不過採實報實銷制，也會有上限。

消息一出，就有不屬於上述三類的業者，同樣希望爭取補貼。百麗航運說，旅遊業都很慘，受到疫情影響，載客率砍半，原先預計3月中開航的布袋馬公航線，延到3月底或4月初，台中馬公航線則從4月延到5月，延遲開航同樣會有人事費用要支出，若能補貼樂觀其成。