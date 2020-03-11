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健康肉鬆、健康油需改名 標「健康」二字恐遭罰400萬

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
非取得許可的健康食品，將不得在品名中出現「健康」二字。圖／本報資料照
非取得許可的健康食品，將不得在品名中出現「健康」二字。圖／本報資料照

市面上「健康油」、「健康肉鬆」等食品琳瑯滿目，但是為避免消費者因為食品品名標有「健康」二字而產生該食品較為健康的想像，衛福部食藥署擬規範除了取得「小綠人」標章的健康食品之外，都不能以「健康」字樣作為品名，預計於2022年1月1日實施。

衛生福利部預告修正「食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則」草案，將修正準則第四條，新增第二項食品以「健康」字樣為品名之一部分者，認定為標示、宣傳或廣告涉及不實、誇張或易生誤解，草案預告評論期為60日。

食藥署食品組簡任技正陳瑜絢表示，坊間有許多標榜健康油、健康餅乾，甚至健康肉鬆的商品，容易讓消費者產生誤解，也容易和健康食品產生混淆，因此祭出新規範。

但陳瑜絢強調，目前只是先公告，仍在搜集意見階段，若是實施後，2022年1月1日後製造的食品，產品名稱皆不可出現「健康」二字。但此規範擬以品名為限，若是包裝標示出現「健康」二字，則須視其是否誇大及誤導民眾而予以禁止。

新制上路後，市售食品品名如發現未符合規定者，將依違反食品安全衛生管理法第28條規定，最高可開罰新台幣400萬元罰鍰，且包裝產品須限期回收改正。

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