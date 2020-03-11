影／落地生根 新住民對在台工作滿意度近9成

內政部今天公布107年新住民生活需求調查結果，就業的新住民對目前工作滿意度達89.8%，家庭平均月收入也較5年前增加13.9%。整體而言，新住民已更加融入台灣社會，也開始投身公益，成為國家發展的新力量。

內政部次長邱昌嶽表示，我國的新住民人數已近56萬人，為瞭解新住民在台生活需求情形，自民國92年起，每5年辦理1次「新住民生活需求調查」這次調查共完成1萬8千餘份有效樣本，結果顯示，不論新住民的納保率、家庭收入或參與照顧服務措施等情形，都有所提升與改善。

這次調查顯示，我國新住民以35至44歲青壯年居多，占47.3%；在台工作以服務業為主，占59.6%；整體勞動參與率為70.92%，明顯高於國人的59.19%；家庭平均月收入也較前次102年調查提升13.9%，增加6,401元。