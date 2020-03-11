疫情升溫列車砍不砍？實施防疫班表？台鐵面臨兩難

新冠肺炎疫情升溫，台灣高鐵公司近日傳出將在15日實施防疫班表，高鐵企業工會則認為配套不足，希望能夠延遲實施。至於台鐵，台鐵企業工會坦言防疫上也遇到兩難，對此，台鐵局表示，已研擬完分流管制規劃草案，實施時間依中央疫情指揮中心指示。

對於台鐵在防疫上面臨兩難狀況，台鐵企業工會過年後陸續討論配套，不過因為列車都是計畫性，不能說改就改。以對號車來說，若要實施防疫班表，應該要砍列車數量，不過因為團體票在兩個月前就發放，取消恐造成旅客不便。另以通勤車（區間車）來說，因為尖峰時段密度高，照理說應該要增加列車數以疏散，但以目前的清潔能量，增加班次反倒造成清潔上困難。

工會說，在「電聯車沒辦法加，對號車又不能砍」情況下，只能先維持原來的班次規劃，當然若將來配套成熟，疫情升溫後也不排除朝減少列車的方向實施。

在維持現有班次的狀況下，工會表示目前能做的就是加強清潔。昨天手套、臭氧機已到位，會要求司機乘務時除了戴口罩還要戴手套，另也已發放酒精給司機噴灑，乘務人員離開備勤房舍後，就會馬上放置臭氧機半小時以消毒。

旅客部分，工會說希望台鐵在20站陸續裝設紅外線熱顯像儀測溫之餘，也能加強宣導旅客進出和搭車時都配戴口罩，避免出現防疫破口。

對此，台鐵說，為做好防疫措施，防範疫情擴散風險，目前已依據交通部指示研擬完成分署辦公及機務、乘務關鍵人員分流管制規劃草案，將陳報交通部及中央疫情指揮中心後依指示實施。同時，持續加強員工辦公及備勤環境的清潔消毒，以降低群聚及交叉感染的風險。

此外，為進一步確保旅客安全，加強防疫把關，台鐵說已於昨天在在南港站測試新裝設之紅外線熱顯像儀，並進行相關人員教育訓練，經顯像儀量測體溫超過37.5度的旅客，將以耳溫槍複測並告知該旅客實測之體溫，如果旅客有需求，也會主動提供口罩。預定3月底前於旅運量較大之基隆、汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、新左營、高雄、屏東、宜蘭、花蓮及台東站等20個車站，陸續配置第一批共32台紅外線熱顯像儀，進一步提升防疫準備。