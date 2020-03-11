提降載機制避免衝擊鳥類 雲林麥寮風電二度闖環評成功

環評大會今天通過雲林麥寮風電計畫，此案因鄰近濁水溪濕地，至少有15種以上保育類鳥種，環評委員再三確認鳥類通過時有適當的風機降載機制才決議放行。此案過程坎坷，2017年起歷經5次小組審查，中間還有一次送大會審查但被退回小組，今天第二次大會審查終於闖關成功。

開發地點位於雲林縣麥寮鄉，北側緊鄰濁水溪，原本規畫設置13座風機，總裝置容量29.9至54.6百萬瓦，不過其中C08、C09風機間距僅280公尺，跟其他風機間距約600公尺相比明顯較近，曾遭環評委員質疑。開發單位新瑞風電公司目前確定只會保留C08風機，剩下12座風機，總裝置容量也會降為27.6至50.4百萬瓦。

風機葉片長度35至65公尺，機組總高度100至200公尺，由於該處鳥類生態豐富，環評委員擔心風機葉片將會傷害遷徙中的鳥類。開發單位提出風機降載機制，若候鳥群集飛行寬度大於480公尺，且飛行方向往本案風機時，將發出警報通知中控中心，並在鳥類靠近700公尺前啟動降載機制。

風機完全停止時間約需30秒至60秒，是否足以因應？開發單位指出，參考雲林離岸風場2019年春季雷達調查資料，候鳥平均飛行速度為每秒11.5公尺，飛行距離為690公尺。

環評委員孫振義質疑，停機首要條件為候鳥群集飛行寬度大於480公尺，但480公尺是怎麼來的？開發單位解釋，本案風機與風機的間距為600公尺，葉片跟葉片之間最短間距則是480公尺，當有一大群鳥飛來而無法穿越風場時就要停機，才會設置群集飛行寬度480公尺以上的停機前提。