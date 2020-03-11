避免進口貨混充國產 農產品外包裝應標示產地

農委會農糧署表示，為明確區隔國產與進口農產品，以利消費者辨識選購，農糧署輔導農民、農民團體及相關供應人，應正確標示農產品原產地（國），避免其因不諳法規而受罰。

農糧署表示，可供食用的農產品屬食品安全衛生管理法定義的食品範疇，依法第22條第1項規定，其容器或外包裝應以中文及通用符號，明顯標示包含原產地（國）。