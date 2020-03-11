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避免進口貨混充國產 農產品外包裝應標示產地
農委會農糧署表示，為明確區隔國產與進口農產品，以利消費者辨識選購，農糧署輔導農民、農民團體及相關供應人，應正確標示農產品原產地（國），避免其因不諳法規而受罰。
農糧署表示，可供食用的農產品屬食品安全衛生管理法定義的食品範疇，依法第22條第1項規定，其容器或外包裝應以中文及通用符號，明顯標示包含原產地（國）。
因此，有鑑於供應果菜批發市場、農民直銷站及農民市集等相關通路的農民、農民團體及相關供應人，偶有發生其生產或供應農產品未標示原產地（國）或標示錯誤，農糧署除了在教育講習場合加強宣導正確標示原產地（國）規定外，也函請各直轄市、縣（市）主管機關，加強輔導及落實查核轄內市場及相關通路的農產品標示，避免供貨人因不熟悉法規受罰，並確保消費者權益。
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