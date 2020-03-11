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半個月飆車170公里以上 高公局今天公布十輛黑名單

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
十大超速黑名單。圖／高速公路局提供
十大超速黑名單。圖／高速公路局提供

這十台車注意，高速公路局透過大數據分析，找出2月份嚴重超速的車輛，今天下午將十部車號隱藏部分車牌號碼後公布，高速公路局表示，這些車輛於國道上至少半個月，時速都超過170公里以上，高公局呼籲，這些駕駛要自我克制，避免造成自身與無辜用路人的傷害，相關數據已經提供給國道公路警察局，將加強取締。

高速公路局透過ＥＴＣ大數據分析，每月統計國道嚴重超速的時段與路段以及車輛，提供給國道公路警察局加強取締。高速公路局表示，2月份有十台車，車速都超過170公里以上，且超速違規天數達到16天以上，等於半個月都超速違規，因此今天公布，呼籲駕駛行車要自我克制。

高速公路局表示，這些車輛於2月份都違規16天以上，且最嚴重的開到近200公里，依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，汽車駕駛人行駛高速公路車速超過規定之最高速限，處新台幣3,000~6,000元罰鍰；若超速60公里以上者，依同條例第43條規定，將依級距處以罰鍰，最高可處新台幣24,000元，當場禁止其駕駛，並吊扣汽車牌照3個月，若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。另若2輛以上汽車在道路上競駛、競技者，處新台幣30,000~90,000元罰鍰，並當場禁止其行駛及吊銷其駕駛執照。

不過，此次高公局所公布的這些數據來自ETC監測資料，不能作為取締工具，高公局表示，已經時段與路段提供給國道警察，加強取締。

高速公路 國道 警察

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