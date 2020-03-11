新北綠覆率6都墊底 侯友宜：鎖定重畫區帶頭種樹

聯合報願景工程「為未來種一棵樹」系列專題披露台灣都會區綠覆率偏低，其中，人口最多的新北市在六都墊底，市長侯友宜今天在市政會議中指示要設法提升新北的綠覆率，要「綠動」新北市，3月底將成立景觀顧問團，4月全盤檢討重畫區，由重畫區帶頭種樹，建立全市的植樹綠化規範，逐年拉高綠覆率。

新北市府景觀處長陳進謙表示，之所以挑重畫區等新開發區作為示範對象，主因是人為阻礙少，要種哪些樹、怎麼種、開出哪些綠色軸線等，都可以有完善的規畫，藉此營造地區街道風貌，也建立未來種樹的新規範。

陳進謙說，新店、新莊、三重等多個行政區都有重畫區陸續誕生，形同一塊塊新生地般，可以重新規畫；四月中旬景觀顧問團會舉行跨局處會議，形成常態性的綠化整合平台，屆時請市府各局處共同盤點重畫區、公園、綠地等可綠化空間，並由專家學者提供專業意見，建立全市通用的綠化規範，改善目前綠地、綠樹太少的缺失。

陳進謙舉例，像平時常見行道樹採單一樹穴的作法，將改為帶狀樹穴，讓幾棵樹共用，形成連續綠帶，更有助於抗強風、提高樹的存活率。

陳進謙表示，重新建立植樹的綠化規範後，都市更新基地、道路整修的人行道與中央分隔島等綠化，都可比照辦理，逐步提高綠地面積和綠覆率；至於執行細節，將由平台的專家和市府共同研商。

新北市長侯友宜去年回應都市熱島效應惡化的狀況時表示，會透過各種手段大量種樹、創造風廊；邱敬斌當時負責統籌對抗熱島效應，他說，「只要可以種樹的地方、有透水的地方都會去做。」