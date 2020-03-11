快訊

澎湖大空襲：轟炸2小時、投彈200噸的地獄

男不甩居家檢疫！衝高雄要搭機出境 北市開出首張百萬罰單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北綠覆率6都墊底 侯友宜：鎖定重畫區帶頭種樹

聯合報 / 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在市政會議上強調要提升新北綠覆率，未來單一樹穴改為連續綠帶也會是未來重點。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今天在市政會議上強調要提升新北綠覆率，未來單一樹穴改為連續綠帶也會是未來重點。記者張曼蘋／攝影

聯合報願景工程「為未來種一棵樹」系列專題披露台灣都會區綠覆率偏低，其中，人口最多的新北市在六都墊底，市長侯友宜今天在市政會議中指示要設法提升新北的綠覆率，要「綠動」新北市，3月底將成立景觀顧問團，4月全盤檢討重畫區，由重畫區帶頭種樹，建立全市的植樹綠化規範，逐年拉高綠覆率。

新北市府景觀處長陳進謙表示，之所以挑重畫區等新開發區作為示範對象，主因是人為阻礙少，要種哪些樹、怎麼種、開出哪些綠色軸線等，都可以有完善的規畫，藉此營造地區街道風貌，也建立未來種樹的新規範。

陳進謙說，新店、新莊、三重等多個行政區都有重畫區陸續誕生，形同一塊塊新生地般，可以重新規畫；四月中旬景觀顧問團會舉行跨局處會議，形成常態性的綠化整合平台，屆時請市府各局處共同盤點重畫區、公園、綠地等可綠化空間，並由專家學者提供專業意見，建立全市通用的綠化規範，改善目前綠地、綠樹太少的缺失。

陳進謙舉例，像平時常見行道樹採單一樹穴的作法，將改為帶狀樹穴，讓幾棵樹共用，形成連續綠帶，更有助於抗強風、提高樹的存活率。

陳進謙表示，重新建立植樹的綠化規範後，都市更新基地、道路整修的人行道與中央分隔島等綠化，都可比照辦理，逐步提高綠地面積和綠覆率；至於執行細節，將由平台的專家和市府共同研商。

新北市長侯友宜去年回應都市熱島效應惡化的狀況時表示，會透過各種手段大量種樹、創造風廊；邱敬斌當時負責統籌對抗熱島效應，他說，「只要可以種樹的地方、有透水的地方都會去做。」

邱敬斌表示，只要是公有土地，在人行道、道路開闢等工程就會同時種樹，目前路幅退縮空間跟人行道也都已有預留種樹的地方。去年有關透水、保水自治條例等法規都已完成，目前就是執行私部門與公部門的合作，只要未來有空間部分，像是五股垃圾山，等到土地整頓完後，也會要求私人土地要恢復到農用、綠地面積；至於整體開發部分，包括溫仔圳、蘆南蘆北等重畫區，綠覆率一定會比以往還要高。

新北市長侯友宜今天在市政會議上強調要提升新北綠覆率，要「綠動」新北市，未來單一樹穴改為連續綠帶也會是未來重點。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今天在市政會議上強調要提升新北綠覆率，要「綠動」新北市，未來單一樹穴改為連續綠帶也會是未來重點。記者張曼蘋／攝影

重畫區 人行道 侯友宜

延伸閱讀

新北今年底會有108座公園 侯友宜：全國密度最高

張天欽自比「東廠」重創促轉會 公懲會判停任2年

張天欽誘媒體「除垢劍指侯友宜」 公懲會：悖離正義

張天欽自比「東廠」重創促轉會 公懲會今判撤職

相關新聞

提降載機制避免衝擊鳥類 雲林麥寮風電二度闖環評成功

環評大會今天通過雲林麥寮風電計畫，此案因鄰近濁水溪濕地，至少有15種以上保育類鳥種，環評委員再三確認鳥類通過時有適當的風...

避免進口貨混充國產 農產品外包裝應標示產地

農委會農糧署表示，為明確區隔國產與進口農產品，以利消費者辨識選購，農糧署輔導農民、農民團體及相關供應人，應正確標示農產品...

新冠肺炎影響！4月「關島馬拉松」延後至9月13日

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情因素，第8屆的關島馬拉松，將從原定的4月5日，延後至9月13日舉行，成為另一個受到疫...

健康肉鬆、健康油需改名 標「健康」二字恐遭罰400萬

市面上「健康油」、「健康肉鬆」等食品琳瑯滿目，但是為避免消費者因為食品品名標有「健康」二字而產生該食品較為健康的想像，衛...

影／落地生根 新住民對在台工作滿意度近9成

內政部今天公布107年新住民生活需求調查結果，就業的新住民對目前工作滿意度達89.8%，家庭平均月收入也較5年前增加13...

食物浪費大國日本 如何利用「食品回收法」減少食品廢棄物？

聯合國糧食及農業組織（FAO）指出，全世界每年生產的食物有3分之1、約13億噸被浪費掉，而食物的過度浪費，往往增加了環境的負擔。日本透過《食品回收法》，讓業者們在致力於發展和促進食品工業的同時，也得考慮廢棄物造成的環境問題，如此從源頭開始減少食品廢棄物的產生，才能夠減少環境的負荷。

疫情升溫列車砍不砍？實施防疫班表？台鐵面臨兩難

新冠肺炎疫情升溫，台灣高鐵公司近日傳出將在15日實施防疫班表，高鐵企業工會則認為配套不足，希望能夠延遲實施。至於台鐵，台...

半個月飆車170公里以上 高公局今天公布十輛黑名單

這十台車注意，高速公路局透過大數據分析，找出2月份嚴重超速的車輛，今天下午將十部車號隱藏部分車牌號碼後公布，高速公路局表...

新北綠覆率6都墊底 侯友宜：鎖定重畫區帶頭種樹

聯合報願景工程「為未來種一棵樹」系列專題披露台灣都會區綠覆率偏低，其中，人口最多的新北市在六都墊底，市長侯友宜今天在市政...

新冠肺炎歐洲延燒 飛達提供歐鐵全額退費

新冠肺炎衝擊歐洲，疫情越來越多，飛達旅遊GoByTrain表示，凡是旅遊日在4月30日之前，皆可全額退費，若消費者希望延...

新冠疫情延燒不敢就醫 南投阿伯暖暖包復健反遭燙傷

新冠病毒讓許多人擔心到醫院遭感染，南投70多歲阿伯罹患肩頸性眩暈，因為擔心感染不敢就醫，自創用暖暖包貼脖子復健，結果眩暈...

記憶體大廠擴廠投資 中科后里園區環差過關

因應記憶體大廠美光擴廠投資，科技部中部科學園區管理局提出中科后里園區環差變更，今天確認土石方清運問題後，經環評大會審查通...

熱門新聞

口罩實名制2.0周四上路 網路預購口罩教戰Q＆A

明天開始再變天！ 周五下半天到周六全台有雨

網路預購口罩一份22元怎麼買？快來看「健保快易通」App註冊教學

食藥署公告「104家藥局口罩過剩」暫緩配送 新北唯一一家在這

口罩套影響防疫功能？4大失效關鍵曝光 網驚：長知識了

口罩2.0超商領口罩會讓店員崩潰？網友掀起兩方論戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。