新冠肺炎歐洲延燒 飛達提供歐鐵全額退費

新冠肺炎衝擊歐洲，疫情越來越多，飛達旅遊GoByTrain表示，凡是旅遊日在4月30日之前，皆可全額退費，若消費者希望延後出遊時間，也提供免費改票服務。

歐洲鐵路總代理飛達旅遊GoByTrain表示，消費者已承擔許多旅行計畫變更的風險，因此在發現疫情逐漸升溫之際，決定提供「歐洲火車通行證 Rail Pass 免費退票服務」，凡旅遊日在 2020 年 4 月 30 日之前，不論原先的退票規定為何，皆可全額退費，退票費用全數由飛達旅遊自行吸收，若消費者希望延後出遊時間，飛達旅遊也提供免費改票服務。

另外，飛達旅遊表示，消費者也不必立即決定是否需要退票，凡於 2020 年 12 月 31 日前透過飛達旅遊購買的歐洲火車通行證非促銷票種，開票後11個月內，只要完全未使用，不論原先的退票規定為何，皆可全額退費，且完全不加收任何退票手續費等隱形費用。