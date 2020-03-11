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新冠疫情延燒不敢就醫 南投阿伯暖暖包復健反遭燙傷
新冠病毒讓許多人擔心到醫院遭感染，南投70多歲阿伯罹患肩頸性眩暈，因為擔心感染不敢就醫，自創用暖暖包貼脖子復健，結果眩暈症狀未緩解，脖子還被燙傷，又腫又痛。醫師提醒，雖然疫情期間盡量減少到醫院，但生病仍須由醫師診療，自己DIY治療延誤病情便得不償失。
南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬說，他在門診時先替阿伯檢查，輕碰到他脖子，老伯彷彿被電到一般抖了幾下，直喊痛！醫師發現其後頸處已燙傷並起水泡了，適時的換藥後，開立了燒燙傷軟膏、止暈藥、肌肉鬆弛藥物及促進血液循環等藥物。
據了解，這名阿伯肩頸性暈眩經3個月的藥物治療和復健後已改善許多。但在新冠肺炎疫情爆發後，阿伯擔心到醫院容易被感染，遲遲不敢到醫院復健，竟每天用暖暖包貼脖子，甚至貼到睡著，以為這樣就能取代醫院復健的電療和熱療，就這樣持續了三天，不但頭暈症狀未緩解，脖子熱敷處開始又腫又痛。
吳昭寬表示，肩頸性眩暈的原因，大多因為肩頸長骨刺、肩頸退化合併肌肉僵硬，導致暫時性腦部血流灌流不順，如同缺氧所造成的頭暈狀況。也可能因頸部交感神經受到刺激，造成椎動脈痙攣，以致眩暈發生。
貼式暖暖包最高溫可達攝氏63度，使用時間別太長，若長時間直接接觸皮膚，恐導致一度或二度燙傷。慢性病患者應規則就醫及持續用藥，切勿延誤或中斷就醫。而避免至擁擠的公共場所，出門配戴口罩，勤洗手，才是防疫重點，勿過度恐慌。
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