記憶體大廠擴廠投資 中科后里園區環差過關

因應記憶體大廠美光擴廠投資，科技部中部科學園區管理局提出中科后里園區環差變更，今天確認土石方清運問題後，經環評大會審查通過。

開發地點位於后里農場，96年起開始營運，出租率已達到100%，不過廠商有擴廠21.88公頃的需求，中科管理局因此向環保署提出環差變更。開發行為將增加93萬立方公尺餘土，並增加土石方暫置調度場。

后里區公館里長馮詠淮說，原則上不反對開發，但要確定土石方清運過程中，不會造成空氣汙染影響，否則地方困擾很大，土石方「搬來搬去」也會衝擊交通，尤其要避開上下班時段。

為確保空氣品質，台中市府環保局也表示，工區出入口可設置攝影機、細懸浮微粒（PM2.5）微型感測器。

開發單位承諾，土石方運輸路線會走后科路三段、后科路二段等聯外道路，不會行經后科南路以南的三豐路、成功路、甲后路市區道路，揚塵洗車作業也會先掃再洗，並配合辦理在工區出入口設置攝影機、PM2.5微型感測器等。