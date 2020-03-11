穩軍心！ 北部院內感染醫院將發確診相對補償金

我國新冠肺炎確診案例累計至今已達47例，其中案34（北部50多歲婦人）赴醫院就診後，北部某醫院發生院內感染，3位護理人員及1位清潔工確診，經治療，清潔工昨已出院；依照傳染病防治法，若因防治工作致傷病，可補助至少35萬，而該醫院內部也研議祭出相對鼓勵金，政府給多少補償，醫院就給相等的金額，以穩定軍心。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，依照傳染病防治法，因執行第五類傳染病防治工作，導致傷病可獲補助35萬元；導致輕度身心障礙可獲265萬元、中度身障可補助500萬元、重度或極重度、死亡可補助1000萬元；另若有子女教育費用可核實補助。

衛福部醫事司長石崇良表示，該補助可由個人或是所屬機構協助申請，以已經出院的清潔工為例，已可以向中央申請35萬元的補助，其餘確診的護理人員，由於尚未出院，病程也尚未告一段落，補助將會依照病程最後的結果核發，但至少能獲得35萬補助。

申請的內容包含，須醫師診斷書、機構證明執行防疫相關工作、身分證影本等。石崇良表示，此補助的費用是由公務預算提撥。

發生院內感染後，北部某醫院內部的醫護人員、清潔工人心惶惶，院內可靠消息來源指出，為了穩定軍心，院內已規畫給予確診的護理人員、清潔工鼓勵金，向政府核准多少補助，院內就給同等的鼓勵金，讓員工能夠安心。