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水公司七管處：峰面快閃雨量挹注有限 民眾仍需節水
今年降雨量偏少，高屏溪攔河堰川流量低於歷年同期平均值，所幸截至目前，高雄每天仍能抽取原水近100萬噸，供水無虞。台水公司第七區管處表示，目前正值防疫期間，鼓勵民眾勤洗手，用水量雖未因此激增，但還是呼籲大家節約用水，以免疫期再加上缺水，造成不便。
高雄昨天有雨，不過鋒面速度太快，約1、2小時雷雨胞即可，對水量挹注有限。
台水公司第七區管理處副理邱憲龍表示，近期高屏溪川流量維持在9點多到10每秒立方公尺，依過去的紀錄，這樣的川流量通常會維持一段時日，目前供應大高雄地區的高屏溪攔河堰，每天還能再抽到90多萬到100萬左右的原水，並北送台南10萬噸，即使暫時供水無虞，仍呼籲民眾平日要多節約用水。
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