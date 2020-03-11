腎友擔心新冠疫情不敢到醫院 醫師：應定期就醫追蹤

台灣2019年洗腎人口超過9萬人，近期還有臨床案例發現，新冠肺炎嚴重患者易有急性腎衰竭。花蓮慈濟醫院腎臟內科醫師賴宇軒表示，腎臟病友在疫情期間除戴口罩、勤洗手，並規律服用慢性病用藥外，施打流感疫苗與肺炎疫苗，可減少肺炎鏈球菌感染風險，避免因急性腎衰竭導致腎功能加速衰退。

國際腎臟病學會（ISN）和國際腎臟基金聯合會（IFKF）於2006年倡議把每年3月的第2個星期四設為「世界腎臟病日」。賴宇軒提醒民眾， 出現「泡、水、高、貧、倦」等臨床症狀，分別是小便起泡泡、皮膚水腫、高血壓、貧血及疲倦等，若出現兩項以上症狀，就可能罹患腎臟病，應盡快到院檢查。

新冠肺炎疫情嚴重，平日需要定期出入醫院接受透析治療的腎臟病友，因此不敢出門、深怕受到感染，甚至有感冒的腎友不願到醫療院所就診，甚至擅自停用慢性腎臟病用藥，改吃感冒成藥，反而讓自己曝露在更高的危險中。

賴宇軒提醒腎友，日常生活勤洗手，出入醫院、人多的密閉場所，或是有發燒、呼吸道症狀記得戴口罩，可與醫師討論是否考慮接種包含肺炎鏈球菌、流感等相關疫苗，依照醫囑、按時服用腎臟病用藥，減少併發症發生。

賴宇軒分享臨床上常見的現象，許多民眾常因擔心「吃太多藥會傷腎臟」的錯誤用藥觀念，自行停止服用控制慢性病藥物，或任意服用未經處方的藥物或不明草藥，反而加速腎臟功能損傷，到醫院就診時，往往已經是重度慢性腎衰竭，甚至是第五期的末期腎臟病變。

花蓮慈濟醫院除提供腎臟病病人更多元的醫療資源外，更成立了「慢性腎臟病照護中心」，由專業的醫師、護理師、營養師、社工師所組成的醫療團隊，提供洗腎病人完整的慢性腎臟病衛教諮詢及追蹤。