快訊

遭爆與蔡宜芳不倫戀 張益贍致歉：個人行為有違分際

26小時沒闔眼！包機檢疫如值大夜 陳時中鐵人行程公開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

很聽話！國內軌道界首創語音售票機 北捷中山站今啟用

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北捷中山站今天（11日）啟用國內軌道界首座會「聽話」的「語音售票機」。圖／北捷提供
北捷中山站今天（11日）啟用國內軌道界首座會「聽話」的「語音售票機」。圖／北捷提供

用「說」的也可買到台北捷運單程票，北捷中山站今天（11日）啟用國內軌道界首座會「聽話」的「語音售票機」，旅客只要依照螢幕指示，點選語音功能後，對著機器「說」出要前往車站的中文站名或英文代碼，就能輕鬆購票且減少接觸螢幕次數；北捷表示，將試辦6個月，作為未來應用參考。

北捷表示，語音售票機最重要的就是語音辨識率，工程人員事前已進行無數次的測試，麥克風還使用降噪科技，將車站周圍噪音降到最低，可接受購票者最清晰的聲音；針對中山站與松山站、新埔站與幸福站等部分發音類似的車站，更是加強調校，提高語音系統辨識度，準確率可達七成以上。

北捷指出，語音售票機操作非常簡單，只要按照螢幕上的步驟，觸控螢幕上「開始購票」字樣，系統就會進入語音購票功能；隨後向螢幕上方的黑色麥克風，清晰說出要前往的車站站名，例如「西門（站）」，再依照步驟說出購買張數及確認，最後投入購票金額就能取票。

除了中文語音，為方便外國旅客使用，螢幕上也有英文指示說明，供外籍旅客操作用英文說出路網圖上的英文車站代碼，例如西門站的代碼為BL11或G12（路線交會站），就可對機器說「BL Eleven」、「two tickets」、「confirm」來輕鬆購票。

語音售票機今天起在捷運中山站近4號出口處提供服務，預計試辦6個月，期間將彙整民眾使用語音操作介面接受度、使用意見，作為未來應用參考。

北捷中山站今天（11日）啟用國內軌道界首座會「聽話」的「語音售票機」。圖／北捷提供
北捷中山站今天（11日）啟用國內軌道界首座會「聽話」的「語音售票機」。圖／北捷提供
北捷中山站今天（11日）啟用國內軌道界首座會「聽話」的「語音售票機」。圖／北捷提供
北捷中山站今天（11日）啟用國內軌道界首座會「聽話」的「語音售票機」。圖／北捷提供

北捷 捷運

延伸閱讀

北捷試辦語音售票機 開口說話也可買票

北捷增購熱像儀 提供6站量體溫

防疫優先 北捷新增西門站、龍山寺等6車站量體溫

防清潔人員防疫消毒過勞 北捷即日起增派清潔人力

相關新聞

2019海洋報告出爐 聯合國秘書長警告：離升溫1.5度不遠了

由於暖化導致海水酸化、魚獲減少，人類恐將自食惡果！聯合國氣象組織10日公布2019年的海洋調查報告指出，2019年是有紀錄以來第2高溫，海水溫度異常上升，高溫也加速海洋酸化並減少海中溶氧，導致海洋魚獲減少，暖化最後還是害到人類。聯合國秘書長谷特雷斯警告，人類離地球升溫1.5度不遠了。

很聽話！國內軌道界首創語音售票機 北捷中山站今啟用

用「說」的也可買到台北捷運單程票，北捷中山站今天（11日）啟用國內軌道界首座會「聽話」的「語音售票機」，旅客只要依照螢幕...

疫情衝擊 公主遊輪盛世公主號取消5月基隆港出發行程

新冠肺炎疫情持續蔓延全球，公主遊輪發出聲明，因台灣和相鄰國家遊輪禁令政策影響，為顧及台灣賓客相關權益，宣布正式取消盛世公...

這些肺部慢性病是新冠肺炎高危險群 四招避免疫情傷害

新冠肺炎升溫，好怕傳染病纏身，其中肺部慢性病的患者更是感染高風險族群，國健署署王英偉署長呼籲肺阻塞患者，防疫期間須更加注...

腎友擔心新冠疫情不敢到醫院 醫師：應定期就醫追蹤

台灣2019年洗腎人口超過9萬人，近期還有臨床案例發現，新冠肺炎嚴重患者易有急性腎衰竭。花蓮慈濟醫院腎臟內科醫師賴宇軒表...

國衛院合成瑞德西韋表現亮眼 蔡其昌慰勉打氣

國家衛生研究院針對新冠肺炎疫情投入心力在疫苗、藥物及快篩試劑的各項研究，並相繼展現成果，2月間已陸續完成藥物「瑞德西韋」...

掌握「最佳訂票時機」5撇步「機票對折」不是夢

有些人總能買到便宜機票，你知道這是為什麼？掌握「最佳訂票時機」是關鍵之一。

台北萬豪酒店祭出史上最優惠「消費5,000送5,000」

台北萬豪酒店祭出開幕以來最優惠方案，即日起至5/31至台北萬豪酒店六間餐廳消費每滿5,000元，即贈送價值5,000元的...

防疫期間發揮宗教安定力量 禪修法會彌撒改線上直播

宗教可以撫慰人心，在疫情緊張時期發揮安定力量。疫情導致大型集會活動舉辦之後，多個宗教團體將禪修、法會、彌撒等宗教儀式改成...

8公分長鋼釘竟在體內迷航逾3年 快遞員咳嗽就醫才發現

一名男快遞員因咳嗽就醫，經X光檢查發現他左頸靠近下巴的軟組織，竟有支8公分長的鋼釘，這名快遞員回想15年前右肩鎖骨曾骨折...

護白海豚提公民告知訴訟遭駁回 環團今將抗告

海洋竹南離岸風力發電計畫去年違法施工，恐有損白海豚生態，環團不滿環保署懲處過輕，去年底向台北高等行政法院提起公民告知訴訟...

產季到！怎麼挑鳳梨 專家整理出四大密技

每年3至7月正是鳳梨產季，由屏東開始一路往北至南投進入盛產，鳳梨品種中以台農17號(金鑽鳳梨)最受消費者喜愛，也是外銷主...

熱門新聞

口罩實名制2.0周四上路 網路預購口罩教戰Q＆A

明天開始再變天！ 周五下半天到周六全台有雨

網路預購口罩一份22元怎麼買？快來看「健保快易通」App註冊教學

新冠肺炎肯德基也受災？ 招牌葡式蛋撻竟意外缺貨

口罩套影響防疫功能？4大失效關鍵曝光 網驚：長知識了

食藥署公告「104家藥局口罩過剩」暫緩配送 新北唯一一家在這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。