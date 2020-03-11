很聽話！國內軌道界首創語音售票機 北捷中山站今啟用

用「說」的也可買到台北捷運單程票，北捷中山站今天（11日）啟用國內軌道界首座會「聽話」的「語音售票機」，旅客只要依照螢幕指示，點選語音功能後，對著機器「說」出要前往車站的中文站名或英文代碼，就能輕鬆購票且減少接觸螢幕次數；北捷表示，將試辦6個月，作為未來應用參考。

北捷表示，語音售票機最重要的就是語音辨識率，工程人員事前已進行無數次的測試，麥克風還使用降噪科技，將車站周圍噪音降到最低，可接受購票者最清晰的聲音；針對中山站與松山站、新埔站與幸福站等部分發音類似的車站，更是加強調校，提高語音系統辨識度，準確率可達七成以上。

北捷指出，語音售票機操作非常簡單，只要按照螢幕上的步驟，觸控螢幕上「開始購票」字樣，系統就會進入語音購票功能；隨後向螢幕上方的黑色麥克風，清晰說出要前往的車站站名，例如「西門（站）」，再依照步驟說出購買張數及確認，最後投入購票金額就能取票。

除了中文語音，為方便外國旅客使用，螢幕上也有英文指示說明，供外籍旅客操作用英文說出路網圖上的英文車站代碼，例如西門站的代碼為BL11或G12（路線交會站），就可對機器說「BL Eleven」、「two tickets」、「confirm」來輕鬆購票。