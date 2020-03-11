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這些肺部慢性病是新冠肺炎高危險群 四招避免疫情傷害

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
新冠肺炎升溫，好怕傳染病纏身，其中肺部慢性病的患者更是感染高風險族群，防疫期間須更加注意自己的健康狀況，新冠肺炎感染症狀以呼吸道症狀為主，包括鼻塞、流鼻水、咳嗽、發燒等，應做好自我健康照護及管理。圖／ingimage
新冠肺炎升溫，好怕傳染病纏身，其中肺部慢性病的患者更是感染高風險族群，防疫期間須更加注意自己的健康狀況，新冠肺炎感染症狀以呼吸道症狀為主，包括鼻塞、流鼻水、咳嗽、發燒等，應做好自我健康照護及管理。圖／ingimage

新冠肺炎升溫，好怕傳染病纏身，其中肺部慢性病的患者更是感染高風險族群，國健署署王英偉署長呼籲肺阻塞患者，防疫期間須更加注意自己的健康狀況，新冠肺炎感染症狀以呼吸道症狀為主，包括鼻塞、流鼻水、咳嗽、發燒等，應做好自我健康照護及管理。

面對新冠肺炎疫情，肺阻塞患者就是高風險族群之一，隱形殺手慢性阻塞性肺病嚴重威脅國人健康，過去十年間每年都有5千人因下呼吸道疾病死亡，肺阻塞就是死因之一，醫學會估計台灣全人口患有肺阻塞者約80至100萬人。

肺阻塞患者怎麼做，才能避免疫情傷害？國健署慢性疾病防治組組長吳建遠依據「台灣肺阻塞臨床照護指引」，提供四個簡單方法，讓肺阻塞患者遠離威脅。首先最重要的是，戒菸及遠離二手菸害，吸菸為導致肺阻塞重大危險因子之一，戒菸可改善呼吸道症狀，預防肺功能惡化。

吳建遠也提醒，患者務必持續規律用藥，依照醫生指示持續且規律的服藥，才可有效降低肺部發炎症狀；此外，適當肺部復健運動也有助於改善患者狀況，但強調應經醫師評估，依照身體狀況安排運動項目，以增強肺功能，如散步、騎腳踏車或呼吸訓練。

除運動習慣，適量補充營養及水份也很重要，吳建遠說，營養不良會引起肺阻塞患者肌肉減少、體重減輕，影響肺功能及運動能力，經醫師指示，可適量補充蛋白質、膳食纖維及維生素等新鮮營養的食物，能有效改善患者情況。

另外，吳建遠呼籲，疫情期間，肺部慢性病的患者也要保持勤洗手的好習慣，如有清理痰或鼻涕等穢物，一定要用肥皂或洗手乳將手洗乾淨。建議減少出入人潮擁擠的公共場所，降低病毒感染的機會，並隨身攜帶藥物及口罩，以備不時之需。

患者 新冠肺炎 疫情

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