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清明節防疫 政府祭分流措施鼓勵線上參拜

中央社 / 台北11日電

清明節將近，外界擔心祭祖將成為防疫漏洞。內政部次長陳彥宗表示，清明節防疫有2大原則，首先取消大型法會、禁止清明節當天入塔等，進行人潮分流；其次是鼓勵線上參拜。

中央流行疫情指揮中心今天上午召開記者會，有媒體問到清明祭祖的分流措施。

指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥表示，上週已和各縣市協調溝通，也因應指揮中心訂定的活動指引辦理相關活動，目前各縣市納骨塔法會大多取消，也訂定分流措施，像是清明節當天禁止入塔，鼓勵民眾自現在開始陸續參拜，避免所有人都擠在清明期間祭拜。

此外，目前也有部分縣市取消掃墓接駁車相關服務，有的則管制接駁車搭車人數、量測體溫等；昨天內政部也發布相關新聞，公布各縣市因應作法。

陳宗彥說，桃園地區有不少同姓氏宗祠，像是桃園葉氏家族，過去清明祭祖都有6000至7000人，甚至上萬人，目前也有提出初步方案，下週宗親會將開會決定是否改以用各房代表方式處理。

陳宗彥說強調，除了對實際到現場祭祖者採取分流措施外，也鼓勵民眾線上參拜，「只要心意到，相信祖先都會保佑子子孫孫」。

清明節 內政部 疫情

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