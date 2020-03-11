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國衛院合成瑞德西韋表現亮眼 蔡其昌慰勉打氣

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
立法院副院長蔡其昌(左五)、國家衛生研究院院長梁賡義(左六)表揚研究團隊人員。記者胡蓬生／攝影
立法院副院長蔡其昌(左五)、國家衛生研究院院長梁賡義(左六)表揚研究團隊人員。記者胡蓬生／攝影

國家衛生研究院針對新冠肺炎疫情投入心力在疫苗、藥物及快篩試劑的各項研究，並相繼展現成果，2月間已陸續完成藥物「瑞德西韋」毫克級、公克級的合成 ，2月下旬並成功達成「再結晶」技術，為未來廠商量產提供關鍵技術，立法院副院長蔡其昌上午到國衛院院務會議表達慰勉，院方在會中並頒獎給投入「瑞德西韋」合成技術的2支研究團隊。

蔡其昌肯定國家衛生研究院在新冠肺炎（COVID-19）疫情防疫工作上的努力與貢獻，上午 9點半趕到位於苗栗竹南的國衛院，對合成瑞德西韋（Remdesivir）的研究團隊給予嘉勉，同時見證藝術家黃騰輝為國衛院繪製「國家衛生研究院全景圖」的畫作捐贈簽約儀式。

國衛院為協助政府因應防疫工作，生技與藥物研究所2支研究團隊不眠不休在台北、竹南兩地實驗室分頭研究 ，在短短19天內率先完成肺炎抑制藥物瑞德西韋公克級高純度合成，目前並持續進一步的藥物研發及防疫策略；為獎勵並感謝研究團隊的努力，國衛院院長梁賡義安排今天上午進行表揚，蔡其昌也前來當面給予鼓勵與肯定，強調立法院將全力支持國衛院的研發工作，他讚許國衛院充分利用多年累積的藥物研發技術與經驗，在這次展現國際級的亮眼成績，安定了國人對抗疫情的信心，成為此次疫情防疫工作的堅實後盾。

著名藝術家黃騰輝為國衛院繪製院區景致，恰逢新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，他對國衛院研究人員不眠不休的努力與義不容辭的精神相當感動，特別將畫作「國家衛生研究院全景圖」著作權捐贈給國衛院，作為國衛院歷史典藏及公開使用，上午也在蔡其昌見證下完成授權簽約儀式。

藝術家黃騰輝將畫作「國家衛生研究院全景圖」著作權捐贈給國衛院，提供院方典藏及公開使用 。記者胡蓬生／攝影
藝術家黃騰輝將畫作「國家衛生研究院全景圖」著作權捐贈給國衛院，提供院方典藏及公開使用 。記者胡蓬生／攝影
藝術家黃騰輝(右 )上午將畫作「國家衛生研究院全景圖」著作權捐贈給國衛院。記者胡蓬生／攝影
藝術家黃騰輝(右 )上午將畫作「國家衛生研究院全景圖」著作權捐贈給國衛院。記者胡蓬生／攝影

新冠肺炎 疫情

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