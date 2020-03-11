掌握「最佳訂票時機」5撇步「機票對折」不是夢

有些人總能買到便宜機票，你知道這是為什麼？掌握「最佳訂票時機」是關鍵之一。

以Skyscanner提供熱門城市的「最佳訂票時機」為例，若要到日本東京，從桃園機場前往成田機場，於出發前12周訂票，有機會最多省下約56%的機票費用；而熱門的新加坡，若是於出發前9周訂票，最多可節省55%。

若是長程旅行，以桃園機場前往法國戴高樂機場的「平均價」來計算，出發前22周訂票，有機會可以省下最多約11%的機票費用，相當於省下2,649元，等於可以省下上班族近一個月的午餐費 。

此外，達人也分享旅行專家的5個小秘訣：

1.將同城市內的鄰近起降機場一併列入考慮：即使是同個城市中的不同機場，也可能會收取不同的稅金與航空公司費用。達人建議，依照城市而並非特定機場搜尋，就可以同時找到鄰近其他機場可提供服務的票價。以台北飛東京成田為例，根據Skyscanner資料顯示，同樣出發日期，選擇桃園機場起飛最多可以比選擇松山機場起飛便宜2,600元。

2.彈性出遊日期可以省更多：除了起降機場，「出遊日期」也是另一個影響價格的重要因素。因此有不少旅客會選擇避開熱門時刻出發，達人也建議，可以透過行事曆及圖表檢視，找出最適合自己且相對便宜的出遊日期。像是台北飛越南河內，根據資料顯示，若選擇星期五出發、星期三回來，最多有可能節省54%。

3.善用工具預測未來價格趨勢：可透過Skyscanner「價格預測」功能，顯示機票價格在預訂與出發日期之間的變化趨勢；或者透過「價格變化通知」功能追蹤機票與酒店，便能夠在機票或酒店價格產生變動時收到告知。

4.善用地圖及篩選器：在搜尋酒店時可以善用地圖功能，搭配符合自身需求的篩選器，一次掌握該地區的價格範圍。說不定能以更便宜的價格找到更合適的住宿。

5.行動裝置預定可能會有額外折扣：不妨也在行動裝置上搜尋，因為有某些促銷僅會出現在應用程式介面上。