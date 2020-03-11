榮陽交聯盟攜藥廠防疫備戰 待授權可量產藥物

陽明大學、交通大學與台北榮民總醫院組成的研發聯盟，考量疫情發展急需抗病毒藥物，已與生技公司簽訂合作備忘錄，等待授權後即可量產抗病毒藥物。

為支援全球面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）的防疫需求，陽明大學、交通大學與台北榮民總醫院於今年2月成立研發聯盟，協助申請快篩試劑與疫苗研發，並幫助國內產業完成整備，因應疫情可能的威脅。

榮陽交聯盟今天新聞稿指出，考量目前疫情發展急需抗病毒藥物，聯盟已與心悅生醫、台耀化學等2家生技公司簽訂合作備忘錄，其中台耀化學是台灣原料藥大廠，也是國內少數擁有超低溫設備的生藥公司，評估具備自製瑞德西韋（Remdesivir）的潛力，等待授權後即可量產。

台耀化學表示，目前已與供應商確認瑞德西韋的原料供應鏈，一旦有防疫需求，可將現有產線轉而投入大量生產瑞德西韋，預估每月可提供約2萬名病患的治療需求。

榮陽交聯盟提到，目前瑞德西韋還在臨床試驗階段，但仍被世界衛生組織認為是治療的候選藥物之一；國內目前已有能力自製瑞德西韋，只要能取得授權，就算國際上因搶購缺貨，台灣也有能力保護民眾健康，聯盟也將提供生化藥理及科技法律人才，協助產業界加速研發。